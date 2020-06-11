Дачные автобусы в Волгограде начнут ходить с 12 июня, а маршрутки – c понедельника

11 июня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поручил вернуть весь общественный транспорт в Волгограде и области в том объеме, в котором он работал до введения режима повышенной готовности к ЧС. То есть в «докоронавирусную эпоху». И перевозчики тут же начали возвращать маршруты. Как сообщает администрация города Волгограда, уже завтра, 12 июня, в городе заработают дачные маршруты, чтобы волгоградцы смогли большие выходные провести на своем участке.

Уже сегодня, 11 июня возобновили движение и межмуниципальных дачных автобусных маршрутов, которые возят дачников за город. Таких пригородных дачных маршрутов в области 20 (полное расписание здесь).

После выходных общественный транспорт в Волгограде вернется к работе, в том числе и коммерческий.Перевозчики должнызакупить средства для дизинфекции салонов. Но это не значит, что с понедельника на линию выйдет весь коммерческий транспрот. Мэрия будет решать, какие маршруты могут возобновить работу, какие еще подождут. То есть возвращать маршрутки будут планомерно.

- Вице-мэр Сергей Разумный озвучил требования к работе общественного транспорта в условиях сложной эпидемической ситуации и предупредил руководителей коммерческих предприятий о необходимости подготовить сотрудников и подвижной состав предприятий к планомерному запуску маршрутов со следующей недели, - говорят в мэрии. Это значит, что все перевозчики должны регулярно дезинфицировать салон, а водитель и пассажиры ездить в масках.

РАСПИСАНИЕ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ В ВОЛГОГРАДЕ С 12 ИЮНЯ 2020

С 12 июня в Волгограде заработают 13 сезонных – дачных маршрутов. На них будут работать в основном в автобусы большой вместимости МУП «ВПАТП-7». А ходить автобусы будут по привычному для дачников расписанию. К дачным маршрутам также добавили кольцевой – «единичку». Она подвозит людей к Речпорту, откуда дачники переправляются на свои участки за Волгой.

Маршрут №32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка»

Ежедневно, кроме понедельника, от конечной остановки в 6-00, 6-45, 7-30, 8-15, 9-00, 10-15, 11-45, 13-15, 14-45, 16-00, 16-45, 17-30, 18-15, 19-00.

Маршруты № 48э «ВГТЗ – Дачи» и № 99э «ВГТЗ – Дамба»

Ежедневно, кроме понедельника. Время отправления совпадает, интервал движения один час: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, последний рейс в 19-00. Время отправления от конечных остановок - на полчаса позже: в 7-30, 8-30 и т.д.

Маршрут № 54э «Ж/д вокзал – с/о Слава»

В выходные дни из центра города в 7-00 и 16-30, от дачного массива – в 8-30 и 18-00.

Маршрут № 45 «Руднева – Дачи»

В выходные и в будние дни - в 7-00, 8-04, 9-08, 10-12, 11-16, 15-19, 16-23, 17-27 и 18-31. В обратную сторону – в 7-32, 8-36, 9-40, 10-44, 11-48, 15-51, 16-55, 17-59 и 19-03.

Маршрут №7э «39-я Гвардейская – Дачи»

Ежедневно с 6-45 и далее в 7-55, 9-05, 10-15, 15-00, 16-10, 17-20 и 18-30. С конечной в 7-25, 8-35, 9-45, 10-55, 14-30, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10.

Маршрут № 53э «Автовокзал – Орошенец»

В среду и в выходные дни в 6-30, 8-50 и 16-00. В обратном направлении в 7-40, 10-00 и 17-10.

Маршрут № 60э «Тулака – с/о Спутник»

В будни в 7-00, 9-30, 14-00, 16-30, в обратную сторону – в 8-15, 10-45, 15-15, 17-45. В выходные дни от Тулака: 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 14-00, 15-15, 16-30 и 17-45. От остановки «С/о Спутник»: 8-15, 9-30, 10-45, 12-00, 15-15, 16-30, 17-45 и последний рейс в 19-00.

Маршрутки №56э «Ермана – 107-я школа – Лесник»

В будни в 7-00, 9-40, 15-00 и 17-40, в обратном направлении в 8-20, 11-00, 16-20, 19-00. В выходные от начальной остановки в 6-00, 7-00, 8-40, 9-40, 15-00, 16-00,17-40 и в 18-40.

Маршрут № 57э «33-я школа – Дачи Шельф»

По выходным дням первый рейс в 6-45, далее – в 9-25, 15-15 и 17-55. От садоводческого товарищества отправления в 8-05, 10-45, 16-35 и 19-15.

Маршрут № 50э «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник»

В будни автобус направления отправятся в 7-00, 8-15, 9-30,10-45,14-30, 15-45 и в 18-15. В выходные количество рейсов увеличится в два раза, транспорт будет работать с интервалом в 40 минут.

Маршрут № 58э «З-д Петрова - с/о Здоровье»

Через «Нефтяник» в будние дни от начальной остановки в 7-00, 9-00, 14-00, 16-00 и 18-00. В выходные дни первый от остановки «З-д Петрова» в 7-00, интервал движения 1 час. Последний рейс в 18-00.

Полное расписание пригородных дачных маршрутов