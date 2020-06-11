"Я виновата только, я ненормальный человек": под Волгоградом по вине пьяной матери в ДТП погибла ее 2-летняя дочь

Трагедия произошла 10 июня неподалеку от города Михайловка: буквально в тридцати километрах на проселочной дороге в перевернувшемся «ВАЗе» погибла двухлетняя девочка. Как оказалось, за рулем «четырнадцатой» находилась ее 29-летняя мать – пьяная и без водительских прав.

Эта новость шокировала всех, кто знал семью Марии Петровой*.

- Мы раньше жили по соседству, - рассказала «КП-Волгоград» жительница Михайловского района. – Ничего не могу сказать плохого о ней. Хозяйка хорошая, никогда не видела ее выпившей. У нее есть муж, в браке много лет, двое детей – четырех и двух лет. Мария работала в компании по выращиванию зерна, потом ушла в декрет. Муж работает вахтами в Москве. Мнение о них только положительное.

Женщина была пьяна и не справилась с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам хуторян, в тот вечер Мария вместе с маленькой дочкой и 17-летнйе сестрой супруга поехала на пруд. Скорее всего, уже выпившая. По какой причине женщина взялась за стакан – неясно. На обратном пути не справилась с управлением, это случилось на повороте. В итоге малышка погибла, а остальных госпитализировали.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили обстоятельства происшествия.

- В момент аварии ребенок находился без детского удерживающего устройства на руках у 17-летней пассажирки, которая сидела на переднем пассажирском кресле. Подросток также получила различные травмы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщина согласилась на медосвидетельствование, хотя и так было понятно, что она под действием алкоголя. Молодая мать из хутора Крутинский. Возможно, возвращалась с маленькой дочкой и родственницей домой. Все время виновница аварии твердила одно: "Глупая. Тупая. Я виновата только, я ненормальный человек!"

Полицейские собрали материалы по факту аварии и направили дело в следственный комитет. Так как речь идет о гибели ребенка, расследование будет проводить СУ СКР по Волгоградской области