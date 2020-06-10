Мошки в Волгограде будет много

В Волгоград пришла традиционная жара. На солнце припекает до +40 градусов и выше. Вслед за июньским пеклом нагрянула и его вечная спутница – надоедливая мошка. По словам специалистов, воды в Волге в 2020 году много, так что мошки и комаров тоже будет предостаточно. Пик нашествия кровососов придется на 14 – 15 июня. В общем, пора позаботиться о гвоздичном масле, ванили, спреях и прочих защитных средствах, чтобы не плясать «Комаринскую».

На Дону, Медведице и Хопре «кусачки» начали летать в конце мая, там рано спала вода. В начале июня мошка начала плодиться в Волго-Ахтубинской пойме. Неделю назад первая мошка появилась в Светлоярском и Красноармейском районах, сегодня ее присутствие можно прочувствовать на своей шкуре и в центре Волгограда. Вскоре долетят зловредные насекомые и до северных окраин.

- В этом году очень рано дали большую воду в Волго-Ахтубинскую пойму, стоит она долго, но уменьшают сбросы постепенно. Поэтому мошки и комара в этом году будет много, но не так, чтобы глаза и рот не открыть, как это бывало в прошлые годы. Хотя беспокоить волгоградцев они все же будут, - рассказала «КП-Волгоград» энтомолог «Центра гигиены и эпидемиологии» Галина Мельникова.

Вслед за мошкой из поймы налетят ее родственники с верховья, с Волгоградского водохранилища. Если будет ветер из Астрахани и Калмыкии, то принесет к нам этих насекомых в Волгоград и оттуда.

- Это комар чует человека на расстоянии до семи километров и летит, чтобы вкусно покушать. А мошка по натуре совсем другая. Она может опуститься на воду и плыть по течению. Или может подняться вверх и лететь по ветру туда, куда он ее несет, - поясняет специалист.

Так что отдых на свежем воздухе и у воды чреват близким знакомством с гнусом. В отличие от позапрошлого года, когда Волгоград принимал ЧМ-2018, травить мошку сейчас никто не собирается. Хотя и тогда она навсегда запомнилась гостям мундиаля, особенно первого матча чемпионата в нашем городе.

Одна радость: мошка – это ненадолго. Отравлять нашу жизнь она будет недели две от силы. Так что к июлю ее уже практически не будет, если, конечно, не подкинут сюрпризы со сбросами воды на Волжской ГЭС. Если водохранилища окажутся вновь переполнены, будет новый паводок и новая мошка.

ЧТО ЗАЩИТИТ ОТ МОШКИ И КОМАРА

Пока еще мошка и комары не озверели, есть время забежать в супермаркет или аптеку. От комаров в наличии весьма действенные спреи, их много разных, есть и недорогие до ста рублей. А вот от мошки помогут противомоскитная сетка, растворенный в воде или креме натуральный ванилин, пахучее ванильное или гвоздичное масло.

СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ

В этом году после прохладного мая был резкий переход к жаре. Так что многие волгоградцы не успели адаптироваться и страдают от перегрева. А с учетом сохраняющейся угрозы коронавируса и необходимости носить маски в общественных местах и в транспорте получить тепловой удар очень просто.

Медики Роспотребнадзора советуют свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Дома открыть форточки, включить сплиты или хотя бы вентиляторы. Чаще принимать прохладный душ. Одежду выбирать лучше светлую, свободную и из натуральных тканей. Также пригодятся шляпа, солнцезащитные очки и зонтики. Маску нужно менять как можно чаще, а магазины выбирать попрохладней.

Есть в жару лучше меньше, по возможности отказаться от мяса, жиров, копченого, соленого и жареного. Употреблять больше рыбы, овощей, фруктов и, конечно, воды. Захватите с собой небольшую бутылочку, выходя из дома. А вот про алкоголь и сладкую газировку лучше забыть.