2020-06-09T13:24:19+03:00
Общество

МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России

Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России
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Фото: ПАО "МЕГАФОН".Фото: ПАО "МЕГАФОН".
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Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50°C до + 50°C.

«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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