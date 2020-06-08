2020-06-08T13:20:48+03:00
Общество

Гремячинский ГОК развивает инфраструктуру

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства современного горнодобывающего предприятия
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Поверхностный комплекс ГОКа состоит из более чем тридцати зданий и корпусов. В скором времени к их числу добавится новое сооружение – временный административно-бытовой корпус рудника, который строится сейчас на промплощадке комбината.

Необходимость в административном здании, где могут разместиться службы, обеспечивающие деятельность важнейшего подразделения предприятия, обусловлена развитием производства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

В руднике, расположенном на глубине более чем 1140 метров под поверхностью земли, осуществляется добыча полезного ископаемого для дальнейшей переработки на фабрике. Для этих целей под землей создана сложная система оснащенных всей необходимой инфраструктурой подземных сооружений и выработок, протяженность которых в настоящее время превышает 25 километров. Недавно компания объявила о выходе на продуктивный пласт сильвинита и приступила к подготовительным работам для промышленной добычи.

Развитие горных работ и соответственное повышение количества персонала и вызвало необходимость строительства нового здания.

Строительство модульного двухэтажного быстровозводимого здания со сборным каркасом и стенами и перегородками из сэндвич-панелей идет активными темпами, что позволит в кротчайшие сроки завершить работы по монтажу и внутренней отделке.

Общая площадь здания составит 1445,3 квадратных метра. На первом этаже АБК будут расположены раздевалки, душевые, помещения для сушки спецодежды, вспомогательные и подсобные помещения. На втором этаже разместятся руководители и сотрудники рудника, будут оборудованы помещения раздевалок и душевых.

Сооружение временного административно-бытового комплекса «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует завершить в конце июня. В дальнейшем, после завершения строительства всего поверхностного комплекса Гремячинского ГОКа, будет построено постоянное здание АБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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