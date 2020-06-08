2020-06-08T11:42:48+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля

АО ВТБ Лизинг и ООО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) договорились о реструктуризации лизинговых платежей
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В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компании Делимобиль в финансовом лизинге находятся 1000 автомобилей - 500 Hyundai Solaris и 500 Volkswagen Polo. Машины были переданы в декабре 2019 года сроком на три года.

«Каршеринг – это динамичный и органически растущий сегмент шеринговой экономики. В 2019 году Москва стала мировой столицей каршеринга с более чем 30 тыс. машин в парке, обогнав по этому показателю Токио и Нью-Йорк. Мы продолжаем верить в дальнейшее развитие этого сегмента в России. Считаем, что такие крупные игроки, как Делимобиль, смогут даже укрепить свои позиции на рынке. Конечно, пандемия привнесла в бизнес наших клиентов временную паузу, но мы намерены продолжать сотрудничество с широким кругом финансово устойчивых каршеринговых компаний», – прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Мы видим огромный потенциал развития отрасли, несмотря на внесенные пандемией коррективы. Десятки тысяч поездок в сутки - тенденция, которую определили удобство сервиса и его доступность. В текущих экономических условиях, когда покупка и обслуживание личного автомобиля будут только расти в цене, каршеринг лишь упрочит свои позиции. Мы благодарны партнерам за поддержку и рады, что наши прогнозы по восстановлению индустрии совпадают. Первая неделя после возобновления работы каршеринга показала, что услуга более, чем востребована, а пользователи с нетерпением ждут снятия всех ограничений», – считает основатель и Президент "Делимобиль" Винченцо Трани.

Справка:

Делимобиль — первый проект каршеринга, открытый в 2015 году. Объединив в себе весь передовой опыт каршеринга европейских стран, Делимобиль по праву стал важной и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры городов. Парк «Делимобиль» насчитывает более 12 тысяч автомобилей, а федеральная сеть имеет самый широкий охват и включает Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Тулу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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