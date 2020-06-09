Более полутора тысяч заболевших в Волгограде: карта распространения коронавируса на 9 июня

В Волгоградской области на 9 июня зарегистрировали еще 92 новых заболевших коронавирусом. Впервые за шесть дней этот показатель опустился ниже сотни. Больше половины новых случаев зафиксировано в Волгограде. У 51 человека подтвердили диагноз в последние сутки. Прирост стабильный. На миллионный город всего более полутора тысяч зараженных ковидом - 1544 человека. В Волжском дневной прирост в 12,5 раз меньше - плюс 4 подтвержденных диагноза, в целом 267 инфицированных. Урюпинский район третий в регионе по общему числу зараженных коронавирусом - 298 человек, но первый по уровню заболеваемости. Все из-за вспышки в интернате, на который приходится более двухсот случаев. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 9 июня помимо трех самых крупных городов включает 17 районов.

Обогнали Волжский по дневному приросту заболевших ковидом Иловлинский и Камышинский районы – там по 8 новых случаев на 9 июня. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, подтвердили диагноз также четырем жителям Ленинского района.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 9 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По два новых заболевших коронавирусом за день в Кумылженском, Старополтавском и Клетском районах Волгоградской области. И по одному случаю официально зарегистрировали сразу на одиннадцати территориях. Среди них отметились Жирновский и Урюпинский, близкие к Волгограду Городищенский и Светлоярский районы. На севере области по одному подтвержденному диагнозу в Даниловском и Котовском районах, на юге – в Октябрьском и Котельниковском. Также по одному ковидному больному прибавилось в Николаевском и Серафимовичском районах региона. А в Михайловском также зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса.

Лидеры не меняются уже долгое время. В первой пятерке Волгоград, Урюпинский и Николаевский районы, Волжский и Камышин. Михайловка их догоняет и скоро число заболевших коронавирусом там тоже перевалит за две сотни. Эти же территории за исключением Камышина лидируют и по числу летальных исходов. На них приходится 16 из 24 смертей в регионе.