Разметка и ямы стали причиной более 300 ДТП в Волгограде

Зачастую ДПТ на дорогах Волгограда случаются не только из-за невнимательности водителя. Одной из причин более трехсот аварий в областном центре стали ямы и ухабы, плохая разметка или ее отсутствие – то, что называют «неудовлетворительные дорожные условия». Водители вынуждены объезжать препятствия, совершать разные маневры, выезжать на встречку. Такие ДТП стали смертельными для 26 человек, еще 471 получили различные ранения. Сказываются выбоины и на состоянии подвески автомобилей.

- Дефекты в дорожном покрытии, отсутствие и не правильное применение дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений и еще ряд других факторов являются условиями, сопутствующими совершению дорожно-транспортных происшествий, - рассказали «КП-Волгоград» в областном главке МВД России.

Яма больше, чем допускает ГОСТ.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Невнятная разметка и ее отсутствие не позволяют водителям правильно оценить обстановку на дороге. В Волгограде она стирается всего за пару месяцев, а пока свежая нередко двоится. На площади Павших Борцов она постоянно преподносит сюрпризы. А плохо различимая разметка или ее полное отсутствие – одна из главных причин аварийности. Из-за этого в городе произошло около двухсот ДТП, 18 человек погибли и 270 пострадали.

Так что сотрудникам ГИБДД приходится контролировать не только водителей, но и состояние городских дорог. Накануне проверяли асфальт в Дзержинском районе Волгограда. В том числе гаишники обследовали улицу Ангарскую и нарушения, разумеется, нашли.

Перепад больше тридцати сантиметров. а должен быть не более четырех.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На собственников дорог и подрядчиков, на гарантии которых сейчас многие городские магистрали, составили протоколы по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения…». Ведь на каждый элемент дороги есть четкие требования, прописанные в ГОСТах.

Так, не отделенные от проезжей части бордюром обочины и разделительные полосы должны быть ниже уровня дороги не более, чем на четыре сантиметра. Ямы на дорогах допустимы – невозможно латать асфальт каждую неделю. Но длина выбоины не должна при этом превышать 15 сантиметров, ширина - 60 сантиметров, а колеса на нормальной автотрассе не должны проваливаться на глубину свыше пяти сантиметров. Увы, волгоградским автомобилистам об этом пока остается только мечтать, хотя большинство дорог в городе стали гораздо лучше в последние годы.