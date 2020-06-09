В Волгограде у больницы на Ангарской начали делать современный парк

Жители Советского района Волгограда уже оценили, как преобразовалась территория у 7-й больницы на улице Казахской: новые тротуары, зеленые дорожки, ограждения... Теперь такую же красоту обещают навести и возле областной больницы №1 на улице Ангарской. Здесь давно нужен порядок - от газонов не осталось и следа, ямы в старом асфальте огромные, лужи и грязь после каждого дождика... А ведь в это медучреждение съезжаются люди со всей области. Планы по преображению наполеоновские.

И ДЛЯ МАШИН, И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Во-первых, здесь появится большая прогулочная зона (порядка 9 тысяч квадратных метров) – с тротуарными дорожками и тенистыми аллеями. Рабочие уже сняли старый асфальт на территории, прилегающей к облбольнице, и начали делать основание для новых дорожек. Пока одна бригада выставляет бордюрный камень, вторая приступает к замене инженерных коммуникаций.

Во-вторых, в больницу сделают дополнительные заезды: один со стороны улицы Рокоссовского, второй – с улицы Бурейской.

- Существующий переезд через трамвайные пути на улице Ангарской расширят. В местах, где дорога будет пересекать пути, полностью заменят рельсошпальные решетки. А рядом с главным входом в областную больницу проект предусматривает устройство парковочной площадки. Кроме того, заменят павильон на остановке «Областная больница» , - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

КОМФОРТ НА 35 МИЛЛИОНОВ

На вопрощение всех этих задумок израсходуют более 35 миллионов рублей. Но проект обновления территории у областной больницы попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Так что финансирование совместное – из местных бюджетов и из федерального.

За эти деньги обещают не только новые дорожки, но и много зелени.

- В рамках озеленения территории специалисты высадят здесь порядка 150 растений, среди которых 1,5-метровые сербские ели и 4-метровые ивы, а также уложат свыше 3,5 тысячи квадратных метров газона. Уход за зелеными насаждениями обеспечит новая система автополива. На заключительном этапе на обновленном пространстве будет установлена парковая мебель, - уточняют в администрации региона.

Как видите, проект не хуже, чем у 7-й больницы. И, кстати, подрядчик тот же - волгоградская компания ООО «Альянсстройком». Он же построил и парк Пахмутовой на правом склоне реки Царицы в Ворошиловском районе. Работу этой фирмы волгоградцы уже оценили по достоинству. Ждем новую комфортную зону отдыха на Ангарском.