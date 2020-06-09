Поликлинику больницы Фишера в Волжском откроют 18 июня

Обновленная поликлиника больницы №1 имени Фишера в Волжском откроется уже через неделю – к 18 июня она будет готова принять первых пациентов. После ремонта в это здание переедет ЦАОП - центр амбулаторной онкологической помощи. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров 9 июня осмотрел 18 новеньких машин скорой помощи, проверил, как идет ремонт главной больницы второго по величине города области и провел на ее базе выездное совещание.

В четырехэтажном здании поликлиники больницы Фишера после ремонта отлаживают оборудование. Остались последние штрихи, и все будет готово к приему пациентов. В самой больнице тоже идет ремонт. Здесь обновили женскую консультацию, открыли новое первичное сосудистое отделение и приемное отделение, где теперь есть компьютерный томограф, рентген и прочая современная техника. Раньше больных приходилось для обследования гонять по этажам.

Новое оборудование появилось и в больнице, и в поликлинике. Фото: АВО

Ремонт больницы начали к юбилею Волжского. Полностью завершат обновление медучреждения в 2021 году. Ремонт ждет все оставшиеся помещения больницы. Плюс к этому здесь построят въездную эстакаду и вертолетную площадку, запустят региональный сосудистый центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В больницу и поликлинику закупят дополнительное медоборудование, в том числе ангиограф с возможностью выполнения эндоваскулярных вмешательств на артериях. Это будет уже не просто городская больница, а медцентр третьего уровня для жителей всего Заволжья.

Новые скорые пришли по линии Минздрава РФ. Фото: АВО

Новые автомобили скорой помощи поступили в регион по линии Минздрава РФ. Они будут работать в Волгограде, Волжском и в медпунктах на федеральных трассах – перевозить пострадавших в ДТП. Оборудование позволяет использовать их и для коронавирусных больных. Еще восемь таких машин поступит в регион до конца года.

- В целом в Волгоградской области уже более 90% «скорых» имеют срок эксплуатации не более пяти лет, еще недавно это были совсем другие цифры, - отметил губернатор.