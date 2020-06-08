2020-06-08T13:48:17+03:00
Общество

Эко-парк с пляжем на Ангарском пруду откроют в июле

В Дзержинском районе Волгограда на Ангарском пруду обустраивают зону отдыха с беседками [как будет работать, сколько стоит, цена]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Эко-парк и пляж строят на Ангарском пруду.Эко-парк и пляж строят на Ангарском пруду.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые бревенчатые домики на Ангарском пруду жители Дзержинского района Волгограда заметили уже давно. Их поставили там же, где зимой обустраивали тюбинговый склон. Вскоре здесь откроется эко-парк Ангарский с пляжем, беседками для семейного отдыха и мангальными зонами, где можно будет не только пожарить шашлык, но и сварить плов, причем круглый год. Открыть зону отдыха планируют к июлю, если, конечно, даст добро на такой вид отдыха Роспотребнадзор. А вот купаться на Ангарском пруду можно будет только в следующем году. Зато пляж будет бесплатным, хотя и обустраивает его частник.

- Автомобиль волгоградцам придется оставлять у КПП – на въезде обустроят галечную парковку на 400 машиномест. Она будет бесплатной, как и отдых на пляже, и туалеты. Зарабатывать планируем на аренде беседок с мангальными зонами, - рассказывает, показывая владения, представитель компании-инвестора Дмитрий Юрченко.

Эко-парк на берегу Ангарского пруда откроют в Волгограде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Ангарском пруду обустраивают пляж. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Ангарском пруду обустраивают пляж.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Для тех, кто решит арендовать беседку - административный корпус. Там выдадут тележку, на которой можно отвезти к месту отдыха по вымощенным дорожкам хоть продукты, хоть детей. Всего на берегу Ангарского пруда в этом году построят 14 беседок. Шесть срубов рассчитаны на 15 человек (цена вопроса – 350 рублей в час), шесть беседок - на компанию из 30 отдыхающих (стоимость аренды – 600 рублей в час), еще две смогут вместить до полусотни гостей – хоть свадьбу гуляй.

Такие беседки рассчитаны на 15- 30 человек. Внутри сосновый стол и скамейки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Такие беседки рассчитаны на 15- 30 человек. Внутри сосновый стол и скамейки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вокруг беседок высаживают двухметровые крымские сосны, так будет обеспечена не только тень, но и некоторая приватность. Рядом с беседкой расположена мангальная зона с умывальником. Вокруг – газон с автополивом.

Рядом с беседкой - мангальная зона. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рядом с беседкой - мангальная зона.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обустроенный пляж займет около 1200 метров. На берегу для отдыхающих будет душ, но это в перспективе. Пока же из будущего эко-парка тоннами вывозят мусор, который годами бросали на берегу волгоградцы. Уже отправили на свалку 36 восемнадцатикубовых "Камазов" битого стекла, пластика и прочего хлама.

- Самая большая сложность была в том, чтобы вычистить территорию эко-парка так, чтобы здесь можно было ходить босиком. Там, где это сделать невозможно, завозим новый грунт, - рассказывает представитель компании «Антарес».

В такой беседке можно будет собрать до 50 человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В такой беседке можно будет собрать до 50 человек.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дно пруда тоже полностью вычистят, затем пляжную зону отсыпят 400 тоннами песка. Чтобы он не смешивался с землей, сначала уложили геотекстиль. Работы еще много, так что в этом году на Ангарском пруду можно будет только загорать. А еще водоем потихоньку зарыбливают, три семьи диких уток учат здесь плавать своих малышей. По берегу также высадят ивы, рябины. В планах и установка очистных сооружений, чтобы вода была действительно чистой. В аренде у инвестора 20 гектаров, сейчас обустраивают десять из них.

Пока же с берега вывозят тонны мусора. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока же с берега вывозят тонны мусора.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 27 июня заработает сайт эко-парка Ангарский. Пока же инвесторам нужно все достроить, привести в порядок и получить официальное разрешение на открытие. Продавать алкоголь здесь не будут, как и продукты - договор не позволяет.

Парк-клуб Бобры за Волгой тоже готовится к летнему сезону и устанавливает бассейны. Откроются они как только появится такая возможность. До 17 июня все места отдыха и турбазы не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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