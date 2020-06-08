Дрифт на карантине: в Волжском полиция поймала нелегальных гонщиков

Волгоградская молодежь, заскучавшая в самоизоляции, решила отметить начало лета массовой сходкой и визгом шин. Любители «погазовать» устроили в субботу, 6 июня, дрифт-шоу на одной из парковок торгового центра в Волжском Волгоградской области. Именно там их и застали инспекторы волжского отдела ГИБДД.

15 участников нелегальных гонок оштрафовали за тонировку машин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Гаишники, как и водители, тоже пользуются соцсетями, именно там полицейские и увидели объявление о планируемой сходке дрифтеров. Решили проверить. Когда приехали в указанное место, застали дрифт-шоу в самом разгаре. На водительскую тусовку приехали в общей сложности 20 автовладельцев на своих оттюнингованных машинах.

- 15 автомобилистов оштрафовали за нарушение техрегламента (тонировка), еще двое привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ранее они уже привлекались к ответственности за управление затонированными автомобилями, им было вынесено требование об устранении нарушения. Но они не приняли мер по устранению технических недостатков в установленный срок. Им грозит вплоть до ареста на срок до 15 суток, - подводят итоги нелегальных гонок в ГУ МВД по Волгоградской области.

Одну машину увезли на штрафстоянку. Организатора гонок ищут.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Один из дрифтеров так испугался, что сбежал, бросив на парковке свою «Ладу Приору». Машину увезли на штраф-стоянку.

Еще одного гонщика оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он незаконно установил на свою премиальную иномарку специальные световые сигналы (стробоскопы).

Одного владельца элитной иномарки оштрафовали за стробоскопы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Устанавливается организатор акции, ему грозит штраф - до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или даже административный арест на срок до 15 суток за нарушение статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.