2020-06-08T11:27:03+03:00
Общество

Дрифт на карантине: в Волжском полиция поймала нелегальных гонщиков

20 любителей быстрой езды собрались на парковке у ТЦ, чтобы «погазовать»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Дрифтеры решили отметить начало лета визгом шин.Дрифтеры решили отметить начало лета визгом шин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Волгоградская молодежь, заскучавшая в самоизоляции, решила отметить начало лета массовой сходкой и визгом шин. Любители «погазовать» устроили в субботу, 6 июня, дрифт-шоу на одной из парковок торгового центра в Волжском Волгоградской области. Именно там их и застали инспекторы волжского отдела ГИБДД.

15 участников нелегальных гонок оштрафовали за тонировку машин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

15 участников нелегальных гонок оштрафовали за тонировку машин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Гаишники, как и водители, тоже пользуются соцсетями, именно там полицейские и увидели объявление о планируемой сходке дрифтеров. Решили проверить. Когда приехали в указанное место, застали дрифт-шоу в самом разгаре. На водительскую тусовку приехали в общей сложности 20 автовладельцев на своих оттюнингованных машинах.

- 15 автомобилистов оштрафовали за нарушение техрегламента (тонировка), еще двое привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ранее они уже привлекались к ответственности за управление затонированными автомобилями, им было вынесено требование об устранении нарушения. Но они не приняли мер по устранению технических недостатков в установленный срок. Им грозит вплоть до ареста на срок до 15 суток, - подводят итоги нелегальных гонок в ГУ МВД по Волгоградской области.

Одну машину увезли на штрафстоянку. Организатора гонок ищут. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Одну машину увезли на штрафстоянку. Организатора гонок ищут.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Один из дрифтеров так испугался, что сбежал, бросив на парковке свою «Ладу Приору». Машину увезли на штраф-стоянку.

Еще одного гонщика оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он незаконно установил на свою премиальную иномарку специальные световые сигналы (стробоскопы).

Одного владельца элитной иномарки оштрафовали за стробоскопы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Одного владельца элитной иномарки оштрафовали за стробоскопы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Устанавливается организатор акции, ему грозит штраф - до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или даже административный арест на срок до 15 суток за нарушение статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших
В Волгограде владельцы летних кафе и сезонного общепита могут подать онлайн заявку на льготы
В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату
Волгоградцев освободят от перчаток
За выходные патрули поймали на нарушениях 500 волгоградцев
Под Волгоградом на трассе пьяный водитель устроил сальто с переворотом на «двенашке»
На севере Волгограда пропал 39-летний дачник
Волгоградцы 8 июня остались без ТВ
Под Волгоградом водитель на «Дэу» сбил беспризорного 5-летнего мальчика
В Волгограде с 8 июня будут чаще ходить электрички
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: более 4 тысяч заболевших
Коронавирус в Волгоградскую область продолжают завозить из Москвы
Волгоград, Камышин и Михайловка в лидерах: карта распространения коронавируса
В перинатальном центре Волгограда в июне родились четыре «королевские» двойни
Мужчина и женщина из Михайловки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом
Неделя в Волгограде начнется с жары выше +30 градусов
С 1 июля работающие волгоградцы получат «прямые выплаты»
Под Волгоградом «Лада» протаранила «скорую»: пострадали 5 человек
Коронавирус в Волгоградской области: два человека умерли от COVID-19
Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок
Сотрудница ломбарда из Волгограда сдавала серебро под видом золота