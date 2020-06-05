2020-06-05T11:39:00+03:00
Общество

«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской области

«Ростелеком» с начала года охватил оптической инфраструктурой по технологии GPON более 12 тысяч домохозяйств в Волгоградской области
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Специалисты компании протянули линии связи общей протяженностью более 70 км в пяти районных центрах: Михайловке, Дубовке, Иловле, Урюпинске и Новоаннинском. Таким образом в регионе оптикой уже охвачены свыше 450 тысяч домохозяйств.

«Реалии нынешнего времени еще раз доказали необходимость развития дистанционных сервисов и расширения зоны доступа к ним, чтобы как можно большее число волгоградцев могли продолжать учебу, удаленно работать и совершать покупки. Поэтому “Ростелеком” наращивает темпы и объемы строительства оптической инфраструктуры, особенно в сельской местности, чтобы жители поселков и сел имели с горожанами равные цифровые возможности», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

Технология GPON предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.

«Я искренне рада, что в наш дом пришел высокоскоростной интернет от “Ростелекома”. Цифровые сервисы стали незаменимыми помощниками, у меня четверо детей и всем нужна забота и внимание, теперь есть возможность успевать гораздо больше. Например, благодаря специальному разделу с аудиокнигами в видеосервисе Wink малыши могут послушать аудиосказки, пока я занимаюсь делами, а старшие – совместить выполнение летнего домашнего задания по литературе с помощью по хозяйству», – рассказала Василиса Карасева, жительница Иловли.

На период ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, «Ростелеком» и «ЛитРес» открыли в видеосервисе Wink специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция постоянно пополняется, в том числе мировыми бестселлерами.

Wink — цифровой видеосервис от «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на экране любого мультимедийного устройства, в том числе домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки или приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера на видеопортале wink.rt.ru.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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