В лидерах Камышин и Волжский: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 12 июня

Каждый день в Волгограде и Волжском делают более трех тысяч тестов на COVID-19. Всего с марта провели более 132 тысяч исследований. Обнаружили инфекцию у 4460 человек. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 114 случаев. И снова солидный прирост заразившихся обеспечил миллионный Волгоград. На 12 июня в Волгограде 51 новый случай, всего 1697 заболевших. На этом фоне город Волжский куда более стабилен и спокоен в плане коронавирусной угрозы, хотя и там резкий прирост – плюс 13 подтвержденных диагнозов, всего заразившихся уже 293. Так что резко вырвавшийся вперед за счет вспышки ковида в интернате Урюпинский район вскоре уступит пальму первенства, сейчас там зафиксировано три сотни случаев, новых на сегодня нет. Рекордные показатели по заболевшим также в Камышинском (+13) и Среднеахтубинском (+12) районах. Всего же география распространения коронавируса в Волгоградской области на 12 июня 2020 года помимо крупных городов включает 16 районов.

Коронавирус продолжают завозить в Волгоград из Москвы – сегодня три таких случая, полсотни контактных зараженных, а остальные – неустановленного происхождения. Среди заболевших ковидом 11 детей и сразу 56 волгоградцев старше пятидесяти лет.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 12 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, шесть человек заболели коронавирусом в Городищенском районе, четыре новых заразившихся коронавирусом в Иловлинском, три в Котельниковском и два в Старополтавском.

В остальных десяти районах Волгоградской области зарегистрировано по одному новому ковидному пациенту. Среди них рекордсмены по общему числу заразившихся жителей Михайловский, Николаевский и Палласовский. Также по одному новому случаю коронавируса на 12 июня в Быковском, Кумылженском, Ленинском и Новоаннинском районах, Руднянском, Суровикинском и Чернышковском районах.