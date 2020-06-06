На федеральных трассах Волгоградской области разделят потоки

В этом году на трех участках федеральных трасс в Волгоградской области появятся новинки – транспортные потоки разделят при помощи тросового ограждения. Повысят таким образом безопасность движения на московской, ростовской и элистинских трассах. Общая протяженность трех участков составит более 2,2 километра. Первые 500 метров такого ограждения автомобилисты уже могут оценить на 777 километре трассы Р-22 «Каспий».

Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, после капитального ремонта еще 1,7 километра нового ограждения разграничат встречные полосы движения на двух участках. Один из них расположен в Калачевском районе на 89-м километре трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский, второй в Светлоярском - на 37-м километре трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Элисте).

Но это далеко не все новинки, которые призваны снизить аварийность на дорогах области. На опасных участках нанесли предупреждающие водителей шумовые полосы и установили информационные щиты. Добавили и камер на федеральных трассах - два комплекса теперь будут фиксировать нарушения на 786 километре трассы Р-22 «Каспий» и на 507-м километре трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград неподалеку от Камышина. Также на саратовской трассе сделали шумовую разметку на краю проезжей части. А в Суровикинском районе на 128-м километре трассы А-260 у хутора Жирковский вскоре появится новый светофор с кнопкой вызова для пешеходов.

- Статистика показывает положительный эффект: за прошедшие четыре месяца аварийность на федеральных трассах в Волгоградской области снизилась почти на 30%, а число погибших сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечает директор волгоградского филиала Александр Колобродов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 2021 году отремонтируют 37 километров трассы на Самару

Порядка 37 километров трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», расположенные в границах Быковского, Николаевского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области, отремонтируют до конца этого года. Поделили этот объем на несколько подрядчиков. Так что работа кипит сразу на нескольких участках. Так, компания «Сардорстрой» на доверенных ей 27 километрах дороги уже уложила новенький асфальт почти на 60%. Сдать объект планируют с опережением графика - в августе, а не в декабре. Гарантия на работы в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» будет действовать пять лет.

Всего в этом году в Волгоградской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят 237,6 километра трасс, еще более четырех километров построят. В целом в регионе за год появится свыше 65 километров новых автомагистралей.