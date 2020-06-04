2020-06-05T15:03:27+03:00
Телевизор

Волгоградские школьницы попали в телешоу «Детский КВН»

Волгоград представит "Сборная моделей" с юной Анфисой Лысых
Поделиться:
Сборная моделей. Фото: СТС.Сборная моделей. Фото: СТС.
Изменить размер текста:

15 июня в 09:00 на СТС выходит новая версия шоу талантов «Детский КВН» с Михаилом Галустяном, его восьмилетней соведущей Евой Смирновой и Юлией Михалковой, которая поддержит юных кавээнщиков перед выходом на сцену.

В том числе команду «Сборная моделей» из Волгограда, в составе которой участницы конкурса «Маленькая Мисс Россия». Самой юной Анфисе Лысых всего восемь лет. При этом девочка выступает за команду больше трёх лет.

Кстати, впервые в истории КВН жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звёзды совещаются в финале каждого выпуска. Выступления юных кавээнщиков со всей страны увидят: Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Екатерина Волкова, Родион Газманов, Анна Уколова, Алла Духова, Борис Грачевский, Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Михаил Башкатов, Вадим Галыгин, Наталия Медведева и другие.

Михаил Галустян: «Слово "КВН" для меня как лампочка для собаки Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, весёлым и находчивым, поэтому согласился вести проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: "Мы начинаем КВН"».

Юлия Михалкова: «Некоторые могут удивиться, зачем после ухода от кавээнщиков из "Уральских пельменей" я вскоре снова вернулась в КВН, только теперь уже в детский. Но для меня это не работа, а стиль жизни. Драйв, оптимизм, креатив, вдохновение невозможно ни на что променять. Такой образ мыслей помогает с лёгкостью преодолевать жизненные трудности».

Ева Смирнова: «На съёмках поближе познакомилась с Митей Хрусталёвым и Пелагеей, пообщалась с Лизой Арзамасовой и Эдгардом Запашным. Все члены жюри были интересными, но особенно отмечу моего соведущего Мишу Галустяна. Мы придумывали шутки на ходу, всё время смеялись».

Премьера 15 июня. Фото: СТС.

Премьера 15 июня. Фото: СТС.

Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд со всей страны получили заветную путёвку в телепроект СТС.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Детский КВН»

Премьера на СТС — 15 июня!

Понедельник — четверг в 09:00.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области вернули междугородные маршрутки и автобусы
В Волгоградской области налоговая открывает двери
«Спасибо, доктор»: волгоградские врачи – на билбордах разных городов России
84-летний волгоградец ушел из дома и пропал
В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства
Гордума решила, как пройдет опрос о волгоградском времени
В Волгограде на улице Электролесовской возможны пробки: идет ремонт
Волгоградский почтальон украла свыше 300 тысяч рублей
В июне в Волгограде начнут лечить коронавирусных больных антиковидной плазмой
На голосовании 1 июля волгоградцев обеспечат масками
Волгоградского фермера будут судить за то, что кинул на деньги своего работника
Молодому волгоградцу грозит 10 лет колонии за побитого пьяного соседа
Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки
В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната
В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец
Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей