Как работают стоматологии Волгограда в период коронавируса

Коронавирус и режим самоизоляции перевернули жизнь многих волгоградцев с ног на голову. Кто-то вынужден сидеть дома, кто-то лишился работы и дохода, кто-то тратит ползарплаты на маски, перчатки и санитайзеры, а у кого-то проблемой стал больной зуб. Работу стоматологических клиник в Волгоградской области хоть и ограничили, но принимать пациентов они не прекращали ни на одни день. Не отказывают в помощи и волгоградцам с подозрением на ковид или подтвержденным коронавирусом. Таких в области пока было двое. О том, как работают стоматологи в период пандемии, рассказал на брифинге главный внештатный стоматолог облздрава, главврач стоматологической поликлиники №8 Волгограда Сергей Гаценко. А корреспонденты «КП-Волгоград» проверили это на себе.

КОВИДНЫХ ТОЖЕ ЛЕЧАТ

С 28 апреля по 20 мая пойти к стоматологу в Волгограде и области можно было только по неотложным медицинским показаниям. После начали плановый прием пациентов. В каждой государственной и частной стоматологии принимают дополнительные меры эпидбезопасности. На входе в клинику проверяют всех – и сотрудников, и больных. Если есть подозрение на ковид, лечение организуют, но по индивидуальной схеме.

- Если у пациентов имеются симптомы ОРВИ, мы принимаем по экстренным показаниям. Если есть подозрения на ковид, то лечение проходит в отдельном кабинете, который оснащен всем необходимым. По каждому случаю решение принимает комиссия: как и в каком составе будут оказывать помощь человеку с зубной болью. Естественно, после кабинет полностью дезинфицируют. Необходимые средства защиты у нас есть, - рассказывает Сергей Гаценко

Первый раз ковидному пациенту с зубной болью оказывали на базе третьей областной больницы, там сейчас инфекционный госпиталь. Сформировали бригаду, в состав которой входили стоматологи и челюстно-лицевые хирурги. Оказывали помощь прямо в «красной зоне»

- Второй случай был на прошлой неделе. Пациентка не знала, как ей получить помощь. Девушка была из Краснослободска. Она отказалась садиться в санитарную машину, ехала на своей в сопровождении. Прибыла в Среднеахтубинское отделение областной стоматологии, ей была оказана помощь со всеми мерами предосторожности и также в сопровождении санитарной машины она вернулась домой, - описывает непривычную для всех процедуру стоматолог.

НА ВХОДЕ – ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Но многие случаи коронавируса протекают бессимптомно. В Волгограде уже несколько обычных больниц закрыты на карантин из-за того, что кто-то из пациентов или медработников подхватил ковид и щедро поделился инфекцией с окружающими. А заразиться в кресле у стоматолога, казалось бы, проще простого – пути передачи вируса нараспашку и там во время приема побывают и куча инструментов, и ирригатор, и руки врача. Как организован прием в частных клиниках, корреспонденту пришлось испытать на собственном опыте – зуб раскололся, никуда не денешься.

Если раньше ждать записи на прием к конкретному врачу приходилось по две недели, то теперь попасть в кресло стоматолога можно на порядок быстрее.

- Вы можете прийти на полчаса позже? Мы не успеваем отпустить пациента и обработать кабинет до вашего прихода, - раздается звонок из клиники, когда я уже стою у выхода и квартиры.

На входе в стоматологию помимо стандартных корзинок с бахилами появился столик, на котором разложены спиртовые салфетки и флаконы с санитайзером. Щедро дезинфицирую руки (и не раз).

Тут же администратор просит разрешение прострелить меня бесконтактным термометром – температура в норме, можно проходить в кабинет.

Внутри, в принципе, больше ничего особо не изменилось. Пациент в очках, врач - в шапочке, маске, перчатках и очках, везде одноразовые салфетки, инструменты обрабатываются после каждого приема – все это было здесь и раньше. Разве что в клинике появился автоклав для дезинфекции медицинских масок.

- Маски теперь меняем чаще, вне работы тоже, цены на них просто космические, - вздыхают медики. А пациентов в стоматологии сейчас стало заметно меньше.

Зуб мне успешно вылечили. С тех пор прошло две недели - ковида нет, чего и вам желаем.