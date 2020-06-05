Волгоградская область теряет население: в каких районах худшая рождаемость и высокая смертность

Специалисты волгоградского Роспотребнадзора опубликовали бюллетень под названием «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения в 2019 году». В нем они привели данные, почему и как снижается рождаемость в Волгоградской области, и какие районы антилидеры в этом вопросе.

Первое, что надо отметить: Волгоградская область продолжает стремительно терять людей. В 2019 году смертность по-прежнему была выше, чем рождаемость, как итог – за год численность населения в регионе уменьшилась на 16,5 тысяч человек. По данным на 1 января 2020 в области проживает 2,49 миллиона человек. Уровень рождаемости у нас меньше, чем в среднем по России и в последние три года он снизился на 16,0% с 10,0 в 2017 году до 8,4 в 2019 году.

- Показатель естественного прироста остается отрицательным и составляет в 2019 году -4,7на 1000 населения, - констатируют в Роспотребнадзоре.

Хуже всего ситуация с рождаемостью обстоит в Руднянском районе – там показатель 6,3 на 1000 населения (для сравнения среднероссийский показатель – 10,9). Плохо с рождаемостью также в Киквидзенском (6,6), Нехаевском (6,6), Камышинском (7,0), Урюпинском, Алексеевском, Еланском районах (по 7,2).

И только в четырех районах Волгоградской области показатель рождаемости приближен или чуть выше среднероссийского – это Старополтавский (11,5), Палласовский (11,0), Быковский и Городищенский районы (по 10,7).

Мало того, что волгоградцы стали меньше рожать детей, так у нас и смертность выше с каждым годом. Область стареет и вымирает. По смертности у нас лидируют Даниловский (20,1 на 1000 населения), Нехаевский (18,7), Котовский (18,5) Жирновский (17,4), Алексеевский (16,8), Новоаннинский (16,6) и Руднянский (16,3) районы. И только в Палласовском районе Волгоградской области рождаемость превышает смертность.

- Основными причинами смерти населения области являются: болезни системы кровообращения - 53,5% и новообразования - 16,6 %. Затем: травмы, несчастные случаи и отравления - 6,5%, болезни органов пищеварения – 5,6%, старость –4,4%, болезни органов дыхания – 2,8%, болезни эндокринной системы и болезни нервной системы – по 2,2%, инфекционные и паразитарные болезни – 1,5%, болезни мочеполовой системы, а также смерть по неустановленным причинам –по 1,4%, смерть, обусловленная алкоголем –0,8%, - такие неутешительные цифры представлены в бюллетене ведомства.

Единственное, что в этой статистике радует – что в области стали меньше умирать от употребления алкоголя (за последние три года – минут 23,7%). И что снизилась младенческая смертность за три года на 48,1% с 7,9‰ до 4,1‰.

- В 2019 году уровень младенческой смертности, превышающий среднеобластной, зафиксирован на 19 территориях области Наиболее высокие показатели младенческой смертности зафиксированы в Кумылженском (21,8‰), Ольховском (14,1‰), Палласовском (13,6‰), Октябрьском (12,0‰)районах. Наименьшие показатели младенческой смертности зафиксированы в г. Волжском (1,6‰), во Фроловском (2,5‰), Камышинском (2,6‰), Светлоярском (2,8‰) районах. В 7 районах: Еланском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Нехаевском, Новониколаевском и Новоаннинском младенческая смертность не зафиксирована, - сообщают в Роспотребнадзоре.