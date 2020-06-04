2020-06-04T20:38:33+03:00
Общество

Волгоградцы решат судьбу местного времени 1 июля вместе с Конституцией

По итогам голосования могут снова изменить часовой пояс
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волгоградцам предстоит решить сразу два вопроса: по поправкам в Конституцию и по часовому поясу для региона.Волгоградцам предстоит решить сразу два вопроса: по поправкам в Конституцию и по часовому поясу для региона.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Этот вопрос - один из больных для волгоградцев. Самые горячие и ожесточенные споры возникают, когда разговор заходит о местном и московском времени. Весной этого года депутаты вдруг вспомнили, что еще в 2018 году собирались повторно поднимать вопрос о часовом поясе. Момент им показался удачным. Ведь 22 апреля 2020 года должно было быть голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Но коронавирусная инфекция серьезно поменяла нашу жизнь, отодвинула многие моменты на потом. На этой неделе президент объявил, что референдум состоится 1 июля. Волгоградские депутаты решили не упускать момент. Так что одновременно с голосованием по главному документу страны волгоградцы должны высказать свое мнение и по поводу местного времени. Должно ли оно остаться прежним или все-таки вернуться к московскому.

У защитников обеих позиций есть время для привлечения сторонников. У всех свои железные аргументы. В прошлый раз победило +1 к Москве. Предугадать результат на этот раз довольно сложно. Главное, депутаты обещают, что вопрос в бюллетене будет максимально простым, а не как в прошлый раз.

- Вопрос будет звучать так: какую часовую зону Вы считаете предпочтительней: московское время или время, установленное в Волгоградской области в настоящий момент? Для того чтобы не было суждений, что всё решили за вас, нужно прийти и высказать своё мнение, – считает заместитель руководителя оргкомитета по вопросам проведения на территории региона мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне Наталья Семёнова. - Позиция каждого жителя региона очень важна для получения реальной картины по данному вопросу.

Кстати, для комфорта и безопасности жителей голосовать по поправкам в Конституции можно будет не только 1 июля. На участки приглашают с 25 июня по 1 июля включительно. Все эти семь дней волгоградцам предлагают высказаться и по времени.

Правда, пока не ясно, когда поменяют часовой пояс, если вдруг волгоградцы передумают жить по-местному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей
Шесть районов Волгограда останутся без света 5 июня
В Волгограде разыскали пропавшие с набережной шезлонги
За вспышку коронавируса в Урюпинском психинтернате осудят директора
Под Волгоградом браконьер продал рога сайгака сотруднику ФСБ
В Волгограде майору полиции дали 10 лет тюрьмы за мошенничество
С набережной Волгограда «украли» шезлонги
Коронавирус и ЕГЭ: как в Волгоградской области проведут экзамены
В Волгоградской области от коронавируса умер 53-летний мужчина
На севере Волгограда троллейбусы заменит скоростной трамвай
Коронавирус в Волгограде: + 109 новых заболевших и 21-я смерть
В Волгограде утонула 13-летняя девочка
Коронавирус в Волгоградской области: как работают детские поликлиники
В Волгограде трехлетний малыш попал под колеса иномарки
В шести районах Волгограда отключат свет 4 июня
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 июня: 21-я смерть
В Волгограде парад с участием 40 боевых машин состоится на площади Павших Борцов
Волгоградский инвалид только через суд смог добиться социального обслуживания
В Волгоградской области ремонтируют трассу на Самару
«Ротор» расстался с девятью игроками
У пациента больницы РЖД в Волгограде нашли коронавирус