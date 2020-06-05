2020-06-05T08:02:39+03:00
Общество

Олег Савченко о голосовании за Конституцию: «Большинство граждан России неравнодушны к судьбе страны!»

С 25 июня по 1 июля волгоградцы, как и все россияне, смогут проголосовать по новым поправкам
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Фото: Ирина Симонова.Фото: Ирина Симонова.
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Совсем скоро мы станем свидетелями исторического момента в судьбе России: с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Это событие долго обсуждалось и переносилось, но общими усилиями удалось достичь золотой середины – как в самих поправках, так и в формате голосования. Кардинально ничего не поменяется, останутся лишь те меры безопасности, которые и так каждый регулярно соблюдает: исключение массового скопления людей, социальная дистанция и элементарные меры индивидуальной защиты. Этим объясняется схема, которую поддержала ЦИК. А о том, что предлагается изменить в лучшую сторону, рассказал депутат Волгоградской областной Думы Олег Савченко.

- Архиважный пункт связан с территориальной целостностью России. Чтобы закрыть навсегда, перелистнуть эту страницу, связанную с географическими претензиями наших соседей по поводу территории нашей страны. Всё, там стоит жирная точка: мы не имеем права ни сантиметра своей территории ни при каких обстоятельствах отдавать кому-либо, - уверен председатель комиссии областной Думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

Немаловажным был и остается вопрос сохранения института семьи. Президент Владимир Путин предложил новые формы поддержки как молодым родителям, так и многодетным семьям. Новые социальные гарантии уже ощутили миллионы россиян. Но споры касательно современных тенденций, которые так популярны вне пределов России, нашли отражение и в сегодняшних обсуждениях. Но существенно важно выбрать именно то, что подходит именно гражданам РФ.

- Все мы знаем новые, модные течения, связанные с медицинскими операциями по изменению пола. Надо их закрыть. Каждый человек волен выбирать, кем ему быть. Но мы в Конституции, основном законе страны, должны сказать четко и ясно: у нас исторические, культурные, в конце концов, природные ценности - это мужчина и женщина. Это и есть - семья. У семейного брака рождаются дети. Любовь, естественно, должна быть, отношения. И только так мы можем решить демографическую проблему, - уверен депутат.

В поправках идет речь о многом, что волнует среднестатистического гражданина: это не только семейные ценности и защита детей, но и поддержка труда, социальных гарантиях, качественной медицине и многом другом. Народный избранник подчеркивает, что вынужденный перенос даты голосования пошел лишь на пользу. Россияне смогли вникнуть в новые изменения и, главное, понять, что их суть – не в кардинальных переменах жизни, а в актуализации законов с тех новых условиях, которые диктует нынешнее время.

- Можно по-разному относиться к новым поправкам. Но я уверен, что большинство граждан России неравнодушны к судьбе страны! Они, естественно, одобряют полностью и готовы заинтересованно прийти и проголосовать за новые инициативы, - считает Олег Савченко.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию стартует с 25 июня и продлится до 1 июля. Последний день, когда можно отдать голоса, будет общенародным. Волгоградцы, как и все россияне, смогут принять участие в будущем своей страны.

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