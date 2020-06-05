2020-06-05T08:04:39+03:00
Общество

Ко Всемирному дню охраны окружающей среды волжские пивовары закончили благоустройство родника «Черемуховский»

Филиал AB InBev Efes в рамках стратегии по корпоративной социальной ответственности и при поддержке Администрации Дубовского района завершил реализацию проекта «Обустроим родники вместе!»
Поделиться:
Фото: компания AB InBev Efes.Фото: компания AB InBev Efes.
Изменить размер текста:

Проект «Обустроим родники вместе!», направлен на благоустройство родника «Черемуховский», расположенного в Дубовском районе на южном склоне балки Черёмуховая».

Фото: компания AB InBev Efes.

Фото: компания AB InBev Efes.

Родник «Черемуховский», и ранее пользовавшийся спросом у жителей района, теперь получил не только удобный доступ, бювет и терминал для автоцистерн, но и комфортную зону отдыха для жителей. Помимо этого, были проведены работы по реконструкции каптажной камеры с заменой водо-несущей трубы. Родник был и остается бесплатным и открытым для всех жителей области.

Фото: компания AB InBev Efes.

Фото: компания AB InBev Efes.

«Наша мечта – объединять людей, чтобы делать мир лучше, и именно поэтому мы стремимся сохранять окружающую среду и поддерживать местные сообщества. Одним из приоритетных направлений нашей компании является бережное и ответственное отношение к природе в целом и воде в частности. Мы очень надеемся, что общими усилиями, мы сделали родник еще более привлекательным и удобным в использовании – отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.

Фото: компания AB InBev Efes.

Фото: компания AB InBev Efes.

Компания стремится внести свой вклад и помочь сохранить водные ресурсы, находящиеся в зоне риска. Для решения таких задач требуется серьезный вклад и большая работа, которая должна вестись в сотрудничестве с местными органами власти, общественными организациями и партнерами.

«Обустроим родники вместе!» – всероссийский проект, направленный на охрану и обустройство региональных водных источников, и обеспечение доступа к чистой питьевой воде. В процессе реконструкции проводятся обязательные санитарно-гигиенические обследования воды, а также работы по созданию удобного доступа к родникам для местных жителей и благоустройству прилегающей территории.

Фото: компания AB InBev Efes.

Фото: компания AB InBev Efes.

За 9 лет реализации программы было обустроено более 80 родников в Волгоградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской, Ивановской и Калужской областях, Республике Татарстан и Приморском крае.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
На голосовании 1 июля волгоградцев обеспечат масками
Волгоградского фермера будут судить за то, что кинул на деньги своего работника
Молодому волгоградцу грозит 10 лет колонии за побитого пьяного соседа
Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки
В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната
В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец
Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей