«Котельниково – Земля Героев» теперь онлайн

Проект «Котельниково – Земля Героев» жители города осуществляют при активной поддержке администраций Волгоградской области, Котельниковского района и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Начав с малого – благоустройства территории музея, интеллектуальных викторин по краеведению для учащихся котельниковских школ, - котельниковцы наращивали и активизировали работу по изучению и популяризации истории своего края, культуры и обычаев народов, населяющих Котельниковский район.

Успехи жителей города в развитии своего бренда были замечены сначала на региональном, а затем и на федеральном уровне.

Руководители Волгоградской области разрабатывают программу поддержки и распространения опыта котельниковцев на региональном уровне.

Проект, посвящённый героической Котельниковской земле, поддержали представители высшего законодательного органа Российской Федерации Татьяна Цыбизова и Нина Черняева. Достижения котельниковцев заинтересовали деятелей культуры, искусства и спорта. Знаменитый писатель-фронтовик Юрий Бондарев подарил городу авторский экземпляр романа «Горячий снег». Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, назвала жителей Котельниково «потрясающими людьми, которые чтут память, которые душу и сердце вкладывают в свой проект»

«Котельниково – Земля Героев» привлекла - магистра и трёхкратного чемпиона мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, который провел в Котельниково интеллектуальный турнир.

Прямо сейчас котельниковцы реализуют несколько важных проектов, в числе которых строительство Парка Героев, конкурс на лучшую исследовательскую работу среди детей и молодежи, автор лучшей из которых отправится в Лондон и другие социально важные начинания.

Все сведения о текущем этапе реализации проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев» аккумулируются на портале https://zemlyageroev.ru/

Собственный сайт поможет «Котельниково – Земле Героев» еще активнее привлекать инвесторов, малого бизнеса, путешественников и любителей истории не только в масштабах города Котельниково, но и для всей Волгоградской области и страны в целом.