Волгоградцы решат судьбу местного времени 1 июля вместе с Конституцией

Этот вопрос - один из больных для волгоградцев. Самые горячие и ожесточенные споры возникают, когда разговор заходит о местном и московском времени. Весной этого года депутаты вдруг вспомнили, что еще в 2018 году собирались повторно поднимать вопрос о часовом поясе. Момент им показался удачным. Ведь 22 апреля 2020 года должно было быть голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Но коронавирусная инфекция серьезно поменяла нашу жизнь, отодвинула многие моменты на потом. На этой неделе президент объявил, что голосование состоится 1 июля. Волгоградские депутаты решили не упускать момент. Так что одновременно с голосованием по главному документу страны волгоградцы должны высказать свое мнение и по поводу местного времени. Должно ли оно остаться прежним или все-таки вернуться к московскому.

У защитников обеих позиций есть время для привлечения сторонников. У всех свои железные аргументы. В прошлый раз победило +1 час к Москве. Предугадать результат на этот раз довольно сложно. Главное, депутаты обещают, что вопрос в бюллетене будет максимально простым, а не как в прошлый раз.

- Вопрос будет звучать так: какую часовую зону Вы считаете предпочтительней: московское время или время, установленное в Волгоградской области в настоящий момент? Для того чтобы не было суждений, что всё решили за вас, нужно прийти и высказать своё мнение, – считает заместитель руководителя оргкомитета по вопросам проведения на территории региона мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне Наталья Семёнова. - Позиция каждого жителя региона очень важна для получения реальной картины по данному вопросу.

Кстати, для комфорта и безопасности жителей голосовать по поправкам в Конституции можно будет не только 1 июля. На участки приглашают с 25 июня по 1 июля включительно. Все эти семь дней волгоградцам предлагают высказаться и по времени.

Правда, пока не ясно, когда поменяют часовой пояс, если вдруг волгоградцы передумают жить по-местному.