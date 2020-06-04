2020-06-04T14:55:45+03:00
Общество

В лидерах Волгоград и Михайловка: карта распространения коронавируса на 4 июня

На 4 июня 2020 в Волгоградской области 109 новых заразившихся коронавирусом [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности о заболевших]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В Волгоградской области уже 3541 заболевший коронавирусом.В Волгоградской области уже 3541 заболевший коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за три с половиной тысячи человек. Подтвержден диагноз у 3541 жителя региона. За последние сутки наибольший прирост заразившихся зафиксирован в Волгограде и Михайловке. В областном центре плюс 39 случаев COVID-19, всего 1296 заболевших. Михайловский район стремительно приближается к лидерам – плюс 25 зараженных на 4 июня, итого 173. И уже 230 инфицированных в Волжском, там накануне подтвердили диагноз еще у троих человек. В Городищенском районе теперь ровно сто заболевших (+1). И сразу 13 новых случаев в Палласовском районе, где некоторое время было относительное затишье. В целом же география распространения коронавируса на 4 июня в Волгоградской области включает все крупные города и 18 районов региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, По 5 новых заразившихся коронавирусом на 4 июня зарегистрировали в Быковском и Суровикинском районе. При этом в Быковском районе официально подтверждена и первая смерть от коронавируса – 21-я в регионе. Четыре случая ковида прибавилось в Среднеахтубинском и три в Урюпинском районе, где до этого заболели сразу 207 сотрудников и проживающих в психоневрологическом интернате.

Статистика и география распространения коронавируса на карте Волгоградской области на 4 июня 2020 года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география распространения коронавируса на карте Волгоградской области на 4 июня 2020 года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И сразу 12 районов Волгоградской области внесли 4 июня в списки заболевших коронавирусом по одному новому пациенту. Среди них Городищенский, Еланский и Иловлинский, Серафимовичский и Старополтавский – в этих районах уже десятки заразившихся. Плюс 1 также в Киквидзенском и Котельниковском, где заболели чуть ли не половина жителей двух небольших хуторов. Также по одному новому случаю в Нехаевском, Николаевском и Новоаннинском районах. Увеличили списки ковидных пациентов и районы, которые сдались вирусу последними – по одному заболевшему добавилось в Октябрьском и Ольховском районах Волгоградской области. Пока здесь цифры меньше всего. А в лидерах по-прежнему Волгоград, Урюпинский, Николаевский районы и Волжский. Хотя Михайловский район и Камышинский в последние дни их стремительно догоняют.

Большинство новых случаев – контактные. А завозных в регионе не регистрируют уже несколько дней. Коронавирус теперь распространяется внутри региона и не снижает темпа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Пособия военнослужащим в 2020 году
Российская Федерация уделяет пристальное внимание обороноспособности страны, ее вооруженным силам и, конечно, военнослужащим. «Комсомолка» вместе с юристом решила разобраться, какие выплачиваются пособия военнослужащим в 2020 году
Новости 24
За вспышку коронавируса в Урюпинском психинтернате осудят директора
Под Волгоградом браконьер продал рога сайгака сотруднику ФСБ
В Волгограде майору полиции дали 10 лет тюрьмы за мошенничество
С набережной Волгограда украли шезлонги
Коронавирус и ЕГЭ: как в Волгоградской области проведут экзамены
В Волгоградской области от коронавируса умер 53-летний мужчина
На севере Волгограда троллейбусы заменит скоростной трамвай
Коронавирус в Волгограде: + 109 новых заболевших и 21-я смерть
В Волгограде утонула 13-летняя девочка
Коронавирус в Волгоградской области: как работают детские поликлиники
В Волгограде трехлетний малыш попал под колеса иномарки
В шести районах Волгограда отключат свет 4 июня
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 июня: наметилась тенденция на снижение
В Волгограде парад с участием 40 боевых машин состоится на площади Павших Борцов
Волгоградский инвалид только через суд смог добиться социального обслуживания
В Волгоградской области ремонтируют трассу на Самару
«Ротор» расстался с девятью игроками
У пациента больницы РЖД в Волгограде нашли коронавирус