В лидерах Волгоград и Михайловка: карта распространения коронавируса на 4 июня

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за три с половиной тысячи человек. Подтвержден диагноз у 3541 жителя региона. За последние сутки наибольший прирост заразившихся зафиксирован в Волгограде и Михайловке. В областном центре плюс 39 случаев COVID-19, всего 1296 заболевших. Михайловский район стремительно приближается к лидерам – плюс 25 зараженных на 4 июня, итого 173. И уже 230 инфицированных в Волжском, там накануне подтвердили диагноз еще у троих человек. В Городищенском районе теперь ровно сто заболевших (+1). И сразу 13 новых случаев в Палласовском районе, где некоторое время было относительное затишье. В целом же география распространения коронавируса на 4 июня в Волгоградской области включает все крупные города и 18 районов региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, По 5 новых заразившихся коронавирусом на 4 июня зарегистрировали в Быковском и Суровикинском районе. При этом в Быковском районе официально подтверждена и первая смерть от коронавируса – 21-я в регионе. Четыре случая ковида прибавилось в Среднеахтубинском и три в Урюпинском районе, где до этого заболели сразу 207 сотрудников и проживающих в психоневрологическом интернате.

Статистика и география распространения коронавируса на карте Волгоградской области на 4 июня 2020 года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И сразу 12 районов Волгоградской области внесли 4 июня в списки заболевших коронавирусом по одному новому пациенту. Среди них Городищенский, Еланский и Иловлинский, Серафимовичский и Старополтавский – в этих районах уже десятки заразившихся. Плюс 1 также в Киквидзенском и Котельниковском, где заболели чуть ли не половина жителей двух небольших хуторов. Также по одному новому случаю в Нехаевском, Николаевском и Новоаннинском районах. Увеличили списки ковидных пациентов и районы, которые сдались вирусу последними – по одному заболевшему добавилось в Октябрьском и Ольховском районах Волгоградской области. Пока здесь цифры меньше всего. А в лидерах по-прежнему Волгоград, Урюпинский, Николаевский районы и Волжский. Хотя Михайловский район и Камышинский в последние дни их стремительно догоняют.

Большинство новых случаев – контактные. А завозных в регионе не регистрируют уже несколько дней. Коронавирус теперь распространяется внутри региона и не снижает темпа.