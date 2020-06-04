Почему волгоградцам начислили плату за отопление за май

В этом году сфера ЖКХ не перестает удивлять волгоградцев. Сначала батареи жарили на полную мощь при +18 градусов на улице. Затем отопительный сезон продлили до 29 апреля – такого даже старожилы не припомнят. А в июне жителям областного центра принесли платежки за май, где снова значилась плата за отопление. Суммы в квитанциях вроде бы и небольшие – от 200 рублей до тысячи. Но неприятно, ведь платить приходится за тепло, которого не было.

«Разве в мае топили?», «А за теплую зиму никто перерасчет не хочет сделать?», «Тогда уж пора и плату за воздух вводить», - возмущаются жители Волгограда. Но в «Концессиях теплоснабжения» поясняют, что в майские платежки включили перерасчет за горячие батареи в апреле. Возникла разница из-за удлиненного отопительного сезона.

Суммы за отопление в мае у всех вышли разные.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Перерасчет сделали по показаниям общедомовых приборов учета. Снимали показания в апреле в стандартные сроки - с 23 по 26 число. Так что последние дни отопительного сезона в оплату за апрель не вошли, - пояснили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации.

Так что начисленные деньги за отопление в майской квитанции – это плата за горячие батареи за последнюю неделю апреля.

Напомним, в этом году большинство волгоградцев весь апрель сидели дома из-за ограничений режима самоизоляции. Поэтому власти приняли решение топить до последнего. Погода была неустойчивая – то холод, то жара. В итоге батареи были горячими на две недели дольше обычного. И отрегулировать температуру теплоносителя в соответствии с погодой никто не удосужился.