2020-06-03T15:39:10+03:00
Происшествия

Двое суток в лесу без еды: под Волгоградом нашли ушедшую за грибами пенсионерку

Более 70 человек шерстили труднопроходимую после разлива Волги местность
Юлия Данильченко
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Проехать - невозможно, пройти - с трудом. Фото: "Лиза Алерт"Проехать - невозможно, пройти - с трудом. Фото: "Лиза Алерт"
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«Светлые волосы, голубые глаза, серая куртка, шрам на животе» - гласила ориентировка. На фото женщина семидесяти лет, жительница Светлоярского района Валентина Спектр. 1 июня ушла за грибами и не вернулась. А там, в лесной зоне недалеко от поселка Гранит – разлив Волги. Местность труднопроходимая даже для опытного егеря. Вода размыла знакомые места. Но женщину нашли. Целой и невредимой, спустя два дня тяжелых поисков.

КАТЕРА, КВАДРОКОПТЕРЫ, СОБАКИ

Валентина Спектр ушла за грибами провела в лесу двое суток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Валентина Спектр ушла за грибами провела в лесу двое суток.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

О пропаже Валентины Спектр сообщил родственник. Ушла она ранним утром, а заявление в дежурную часть поступило лишь к девяти вечера. Стражи порядка оценили ситуацию: опасность была очевидной. Пожилая женщина, одна, впереди ночь. Однако искать в потемках – большой риск, поэтому поиски отложили до раннего утра следующего дня. Наверное, пенсионерка очень надеялась, что ее спохватились. У нее был телефон, правда, не было связи. Первую ночь Валентина Николаевна сумела выжить в диких условиях.

Благодаря этим людям удалось найти пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Благодаря этим людям удалось найти пенсионерку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А уже к рассвету в намеченное время на месте собралось около семидесяти человек. Полсотни – полицейские и сводный отряд поста «Чапурниковский». Четыре кинолога с собаками, десять казаков и три волонтера волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт».

Обрывы, балки, топи. Но искали и нашли! Фото: "Лиза Алерт"

Обрывы, балки, топи. Но искали и нашли! Фото: "Лиза Алерт"

Действовали четко: территорию разделили на участки, сформировали группы поиска и вперед.

- Для понимания – пройти там очень трудно. Под ногами насквозь влажная земля. Много комаров, много опасностей, - рассказал один из добровольцев «Лиза Алерт».

Большая трудность заключалась в том, что на машине нигде не проехать. Первый день поисков полицейские и помогающие им отряды прочесывали сушу около двенадцати часов, пока не стало темнеть. Несколько раз заблудились, даже угодили в топь, кто-то поранился. На воде работали катера и сотрудники рыбоохраны. В небе – квадрокоптеры. Но тщетно.

- За этот период были обследованы значительные территории лесных массивов, береговая линия, пойменная часть. Поиски осложнялись разливом воды, перекрытием проселочных дорог. Использовались квадрокоптеры, лодки и катера службы спасения, отдела полиции и рыбоохраны, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ПЕНСИОНЕРКУ НАШЛИ ЕЛЕ ЖИВОЙ

На следующий день на место приехал поисковый отряд «Лиза Алерт» из Саратовской области. Людей объединила вера – Валентину Спектр можно найти она жива!

- До последнего надеялись в это. Мы знали, что пенсионерка – опытный грибник, человек, который часто ходил в эту местность. Но из-за разлива поменялся рельеф, это могло сбить женщину с пути. Работу усложняли отвесные обрывы, без обустроенных спусков и сильно заболоченные низины, в связи с разливом реки, - отчитались добровольцы.

Разлив усложнял поиски. Фото: "Лиза Алерт"

Разлив усложнял поиски. Фото: "Лиза Алерт"

3 июня поиски продолжились с новой силой: счет шел на часы, ведь как минимум две ночи Валентина Николаевна провела в экстремальных условиях, что для ее почтенного возраста – смертельно опасно.

- Сегодня днем женщина, обессилившая, была обнаружена в лесном массиве. По предварительным данным, в ходе сбора грибов она заблудилась и провела две ночи в лесу, - сообщили в областном Главке.

Валентину Спектр эвакуировали: пришлось использовать носилки – она не могла передвигаться сама. Ее отвезли в больницу, где оказывают помощь.

Стоит отметить, что подобных случаев – немало. Каждый раз полицейские, службы спасения и другие ведомства, а также волонтеры спешат на помощь. Это очень непростая задача, но результаты того стоят.

- Нам очень требуются добровольцы, - обратился к волгоградцам поисковый отряд «Лиза Алерт». - Из-за самоизоляции число волонтеров резко снизилось, но люди пропадают каждый день. У нас довольно молодой отряд, с осени прошлого года, поэтому нужны люди и техника (навигаторы, компасы. фонарики, помощь с печатью ориентировок).

Возможно, кто-то захочет стать частью этой большой работы. По всем вопросам обращаться к региональному представителю Светлане Алексеевой (по ссылке).

ИСТОЧНИК KP.RU

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