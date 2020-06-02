Четыре дома ЖК «Парк Европейский» сдадут до конца года

Жилой комплекс «Парк Европейский» в Волгограде, пожалуй, самый крупный и скандальный долгострой Волгоградской области. Более тысячи обманутых дольщиков ждали своих квартир с 2012 года, на достройку 13 домов не хватило более миллиарда рублей. За последние два года четыре дома уже сданы. 2 июня губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на стройплощадке, где доводят до ума еще четыре проблемных дома. До конца 2020 года уже половина дольщиков ЖК «Парк Европейский» сможет отметить долгожданное новоселье. Также глава региона поручил построить внутриквартальный проезд, чтобы можно было без проблем доехать до нового микрорайона в Кировском.

Два дома скоро заселят жильцы. Фото: АВО

Сейчас «Парк Европейский» не выглядит безнадежной пустошью. В новом микрорайоне уже живут несколько сотен семей. Еще сотни будущих хозяек вскоре смогут заняться обустройством новеньких квартир. Два десятиэтажных дома должны сдать в ближайшие дни. Уже в июне ключи от долгожданных квартир получат 105 дольщиков. До конца 2020 года застройщик планирует ввести в эксплуатацию еще два дома. А полностью решить вопрос района-долгостроя должны до конца 2022 года при помощи Фонда защиты дольщиков. В помощь обманутым дольщикам выделят областную и федеральную субсидии.

У новых домов новая инфраструктура. Фото: АВО

- В кратчайшие сроки подготовлены все документы. В ближайшее время к нам прибудут эксперты, и с дополнительными ресурсами мы продолжим работу, - пояснил Андрей Бочаров вовремя совещания на стройплощадке.

Глава региона отметил, что из самого проблемного объекта в регионе ЖК «Парк Европейский» постепенно превращается в весьма перспективный микрорайон.

РЕАНИМАЦИЯ ДЛЯ ПЯТИ ДОЛГОСТРОЕВ

Каждый долгострой в регионе – на особом контроле властей. К новому 2021 году новоселье справят еще 900 волгоградских семей. Всего же обманутых дольщиков - 2100 семей. Чтобы полностью закрыть проблему, в Волгоградской области нужно достроить еще тридцать домов. По словам губернатора, до конца года по каждому из них составят алгоритм с учетом новых возможностей при поддержке Дом.рф и Фонда защиты прав дольщиков.

На стройплощадке долгостроя еще немало работы. Фото: АВО

Соглашение между региональными властями и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства позволит обзавестись ключами от собственного жилья семи сотням дольщиков пяти долгостроев Волгограда, которые не раз становились героями скандальных публикаций. Область выделит на решение проблемы 200 миллионов рублей. Речь идет о ЖК «Династия» в Ворошиловском, двух домов ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском и двух домов в ЖК «Парк Европейский» в Кировском. Каким способом восстановят права дольщиков - будут завершать строительство или выплатят им компенсации, решит наблюдательный совет Фонда.

Напомним, ЖК «Династия» на улице Огарева компания «СтройСнаб» должна была сдать еще пять лет назад. В конце 2015 года туда планировали въехать 169 семей дольщиков. Но всплыла недостача около 400 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.

ЖК «Адмиралтейский» на улице Фадеева должны были сдать примерно в то же время. История двух 21-этажных домов, завершившаяся уголовным делом, берет начало в 2013 году. ООО «Строй-Сити» обмануло 307 дольщиков.

И, наконец, ЖК «Парк Европейский» из 13 домов ООО «Орион» строило с 2012 года. Здесь всплыла недостача в миллиард, пострадали 1390 дольщиков. А готовность домов к 2018 году составляла от нуля до 30%.