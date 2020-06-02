2020-06-02T09:48:59+03:00
Общество

Испробовать на себе: руководители Гремячинского ГОКа лично проверяют соблюдение правил техники безопасности в руднике

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» стремится совершенствовать методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском горно-обогатительном комбинате
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

Для создания и поддержания безопасных условий успешной и высокопроизводительной трудовой деятельности, внедрения высоких стандартов корпоративной культуры в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» приказом исполнительного директора каждый четверг определен как день, в который руководители всех уровней в обязательном порядке посещают подземные горные выработки рудника. По результатам посещения в режиме конференцсвязи проводятся совещания с участием руководителей и специалистов задействованных участков и подразделений Гремячинского горно-обогатительного комбината. Главная цель таких совещаний – вовлечение всех без исключения сотрудников управляющего корпуса в решение вопросов охраны труда и промышленной безопасности.

В начале совещания каждый руководитель отчитывается по вопросам, которые были подняты на предыдущем совещании, после чего главный инженер рудника даёт возможность всем участникам совещания задать вопросы по текущему положению дел в руднике, высказать предложения по совершенствованию работы на объектах.

Одним из первостепенных вопросов, обсуждаемых на оперативных совещаниях, стало соблюдение правил безопасности при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Обязательное ношение защитных масок, регулярная тщательная дезинфекция помещений и транспорта и другие меры защиты коллектива находятся под особым контролем руководства компании.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Во время обсуждения вопросов руководители совместно вырабатывают решения, которые заносятся в протокол для дальнейшей их реализации и оценки эффективности.

Такой формат встреч позволяет оперативно находить и применять на практике решения важных вопросов, возникающих в процессе производства, повышает чувство сопричастности и ответственности всех работников за безопасности здоровья и жизни своих коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Растет число заболевших в Камышине, Михайловке, Волгограде: карта распространения коронавируса на 2 июня
На 2 июня 2020 в Волгоградской области 119 новых заразившихся коронавирусом [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности о заболевших]
Испробовать на себе: руководители Гремячинского ГОКа лично проверяют соблюдение правил техники безопасности в руднике
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» стремится совершенствовать методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском горно-обогатительном комбинате
Новости 24
В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»
В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима
Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую
Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон
Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась
В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска
Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом
Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19
Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали
Четыре района Волгограда остались без света
16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб
Экс-руководитель УМВД по Волгограду переедет в Коми
Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов