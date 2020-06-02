Испробовать на себе: руководители Гремячинского ГОКа лично проверяют соблюдение правил техники безопасности в руднике

Для создания и поддержания безопасных условий успешной и высокопроизводительной трудовой деятельности, внедрения высоких стандартов корпоративной культуры в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» приказом исполнительного директора каждый четверг определен как день, в который руководители всех уровней в обязательном порядке посещают подземные горные выработки рудника. По результатам посещения в режиме конференцсвязи проводятся совещания с участием руководителей и специалистов задействованных участков и подразделений Гремячинского горно-обогатительного комбината. Главная цель таких совещаний – вовлечение всех без исключения сотрудников управляющего корпуса в решение вопросов охраны труда и промышленной безопасности.

В начале совещания каждый руководитель отчитывается по вопросам, которые были подняты на предыдущем совещании, после чего главный инженер рудника даёт возможность всем участникам совещания задать вопросы по текущему положению дел в руднике, высказать предложения по совершенствованию работы на объектах.

Одним из первостепенных вопросов, обсуждаемых на оперативных совещаниях, стало соблюдение правил безопасности при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Обязательное ношение защитных масок, регулярная тщательная дезинфекция помещений и транспорта и другие меры защиты коллектива находятся под особым контролем руководства компании.

Фото: ЕвроХим.

Во время обсуждения вопросов руководители совместно вырабатывают решения, которые заносятся в протокол для дальнейшей их реализации и оценки эффективности.

Такой формат встреч позволяет оперативно находить и применять на практике решения важных вопросов, возникающих в процессе производства, повышает чувство сопричастности и ответственности всех работников за безопасности здоровья и жизни своих коллег.