Разбили окно и вытащили 4-летних близнецов: в Волгограде школьник и его брат спасли детей из горящего дома

Огонь блокировал крыльцо частного дома, внутри кричали маленькие дети. Выход был только один: через окно. Но бабушка малышей испугалась и не знала, что делать. Семью от верной гибели спас не случай, а настоящие герои - 15-летний Михаил и 20-летний Александр Петренко. В Международный день защиты детей волгоградцы рассказали «Комсомолке», как это было.

«ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАРИ»

Тот пожар в сводках ГУ МЧС описан сухо: 24 апреля в Дзержинском районе Волгограда на улице Грузинская вспыхнул частный дом. Спасатели выдвинулись на место в 17:21 вечера, к моменту их приезда 150-метровый дом и 20-метовый гараж были полностью в огне. Пострадавших нет. А все благодаря Мише и Саше, которые к тому моменты вывели на улицу пенсионерку и двух мальчишек.

- Мы праздновали день рождения сестры во дворе. Вдруг почувствовали запах гари и отправили младшего брата посмотреть, может, кто-то костер развел – обычное дело в частных дворах, - вспоминает ученик школы №43 Миша Петренко. - Брат прибежал и сказал, что дом горит! Я побежал следом. Мы увидели, что полыхает крыльцо, а у окна стоит женщина с двумя детишками в руках. Это братья-близнецы, им всего по четыре года. Старший брат Саша схватил камень и разбил стекло.

А дальше братья действовали слаженно и оперативно: бабушка передавала детей Саше, а тот – Мише. В итоге дети оказались на безопасном расстоянии.

- Помню, как нас окутало едким, черным дымом.

На подмогу подоспели соседи: мужчины покрепче вытащили пенсионерку через окно. Глава семейства смог выбраться самостоятельно.

«Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электроприбора», - отчитались тогда в ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Я ПРОСТО ДЕЙСТВОВАЛ»

Как оказалось, в семье Петренко всего шестеро детей. Очевидно, родители воспитали в своих чадах не только чувство ответственности и сплоченности, но и героизм, на который способен далеко не каждый взрослый. Хотя о своем подвиге парни говорят скромно.

- Какие чувства были? Страшно не было точно, в тот момент я не думал ни о чем. Просто действовал. Это происходило автоматически, как будто инстинкт. Когда все закончилось я, конечно, задумался: страшно, когда такое происходит, когда твой дом горит, - поделился Миша.

Между тем чиновники поступок ребят оценили высоко, и сегодня, 1 июня, пригласили ребят на награждение. Волгоградское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд» подготовил подарки.

- Нас наградили в администрации Дзержинского района. Вручили грамоты, подарки. Также для учебы мне подарили планшет, - рассказал младший брат. На вопрос «А хотел бы стать спасателем», ответил просто: – Нет, я больше к технике тянусь, мне это больше по душе!

В школе о Мише отзываются очень тепло.

- Очень скромный, добрый, отзывчивый ребенок! Он очень мягкий, бесконфликтный ученик. Если дети могут ссориться, то он всегда избегает конфликтных ситуаций. Миша хозяйственный:если что-то сломается - он без проблем это отремонтирует. Могу положиться на него в любой ситуации, поручить ответственное дело, - рассказала классный руководитель Ирина Ивакина. – Когда все это случилось, Миша позвонил мне и сказал: это не подвиг, главное, что малыши живы! Знаете, даже у меня дрогнуло. И все ученики высказали единую мысль: Миша тот человек, который не раздумывая броситься спасать других.