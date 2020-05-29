2020-05-29T13:45:06+03:00
Экономика

ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%

ВТБ выдает каждый второй кредит в России в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020»
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Наибольшее число сделок проведено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита составляет около 3 млн рублей.

«В мае ипотечный рынок показывает рост – мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%. ВТБ с первого дня включился в работу по новой программе и по итогам первого месяца работы является лидером по объему оформленных кредитов, выдавая каждую вторую ипотеку под 6,5% в стране. В общем объеме продаж нашего банка она занимает примерно треть, что говорит о ее безусловной востребованности среди заемщиков», – прокомментировал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%.

ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. По итогам января-апреля общий портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.

*Согласно данным Минстроя России, на 22 мая банками в РФ получено 84,5 тыс. заявок, из них рассмотрено 75,2 тыс., одобрено 58,8 тыс. заявок (процент одобрения – 78%). Выдано 14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд руб. Подробнее: https://www.minstroyrf.ru/press/rezultaty-prinyatykh-mer-podderzhki-zhilishchnogo-stroitelstva-za-mesyats/?sphrase_id=950149

ИСТОЧНИК KP.RU

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