2020-05-29T13:16:59+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Информация об аукционе
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Внесены изменения в информационное сообщение по продаже с электронного аукциона 28.05.2020г. единым лотом объектов недвижимости, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 24.04.2020г. по Лоту №1 (РАД-217648) с переносом даты торгов на 29.06.2020г.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение по продаже с электронного аукциона 28.05.2020г. единым лотом объектов недвижимости, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 24.04.2020 г. по Лоту №1 (РАД-217648)

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзац:

«2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 2 000 кв.м., расположенных на цокольном этаже, 1-ом и 2-ом этажах Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк».

Дата электронного аукциона переносится с 27 июня 2020 года на 29 июня 2020 года в 10:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 28 июня 2020 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 июня 2020 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 28.06.2020г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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