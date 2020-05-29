ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия

Представители среднего и малого бизнеса смогут по-прежнему совершать все необходимые по ним операции в привычном режиме и без взимания дополнительных комиссий за обслуживание карты.

Корпоративная карта – удобное средство для оплаты представительских и командировочных расходов, совершения безналичных покупок необходимых бизнесу товаров и услуг как в торгово-сервисных предприятиях, так и удаленно в режиме онлайн. Также, с нее можно круглосуточно снимать денежные средства в банкоматах ВТБ и сторонних банков. Для пользователей карт самоинкассации ВТБ доступно удобное, быстрое и выгодное внесение выручки сразу на расчетный счет клиента через устройства самообслуживания, сеть которых представлена по всей стране.

«В нынешней эпидемиологической ситуации мы рекомендуем всем клиентам максимально использовать дистанционные способы оплаты товаров и услуг. Управление корпоративным пластиком возможно с помощью онлайн и мобильных сервисов, поэтому наша карта как удобное и безопасное средство проведения расходов пользуется у предпринимателей большой популярностью. Для комфорта наших клиентов мы продлеваем срок действия их карт до конца июня без взимания комиссии за обслуживание. Желающие перевыпустить корпоративную карту могут это сделать в любой момент на стандартных условиях, обратившись в офис банка», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.