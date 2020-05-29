«Ростелеком» в Волгограде выступит телекоммуникационным партнером всероссийской акции «Цирк – детям»

Национальный цифровой провайдер обеспечит высокоскоростную интернет-связь для прямой трансляции циркового представления, которое пройдет в социальных сетях You Tube и Instagram, а также в эфире муниципального телевидения Волгограда.

«В нынешней эпидемиологической ситуации, когда зрелищные мероприятия недоступны для посещения, нам действительно важно порадовать ребят, дать им возможность пообщаться друг с другом и увидеть прекрасное цирковое представление в режиме онлайн. Хочется, чтобы оно запомнилось детям, подняло им настроение и сделало их немного счастливее. Уверен, что и в этот раз, благодаря нашим технологиям, у детворы будет больше радостных минут, ведь в рамках мероприятия мы создали для организаторов комфортную цифровую среду, обеспечив доступ к высокоскоростному интернету и возможность вести трансляции на нескольких площадках в разных городах», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В международный день защиты детей для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Волгограда, Волжского, Москвы, Читы, Абакана, Находки и других городов России, а также для всех желающих выступят артисты «Цирка-шапито династии Довгалюк». Цирковая труппа приехала в Волгоград на гастроли в марте этого года, но из-за эпидемиологической ситуации временно задержалась в городе. Артисты подготовили для ребят интересную программу, с участием дрессированных зверей, акробатов, гимнастов, клоунов и других ярких персонажей, в числе которых глотатель шпаг и человек-пластилин. Благодаря телемосту через Zoom дети смогут пообщаться со своими сверстниками из других городов страны, а также задать вопросы народному артисту РФ, руководителю Большого Московского государственного цирка Эдуарду Запашному, который выйдет на связь из Москвы.

«Международный день защиты детей – прекрасный повод улучшать благополучие юных жителей нашей планеты. Наш город стал инициатором всероссийской онлайн-акции "Цирк - детям", благодаря которой мы дадим возможность ребятам увидеть цирковую программу, а также пообщаться со сверстниками из других российских городов. Цирковые номера покажут молодые дрессировщики Виктория и Виталий Довгалюк. На арене также выступят гимнастка Татьяна Вяткина, глотатель шпаг Игорь Дасов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и другие артисты. Цирковые номера дополнят выступления солистов “Волгоградконцерта”. Безусловно, мероприятие такого масштаба невозможно осуществить без надежного телекоммуникационного партнера, которым для нас уже много лет выступает “Ростелеком”. Убеждена, что наше сотрудничество продолжится и далее», – поделилась Ольга Шлякина, директор МУК «Волгоградконцерт».

Социальная ответственность является одним из важных приоритетов деятельности «Ростелекома». Компания на постоянной основе поддерживает культурные, спортивные и праздничные мероприятия в регионе, оказывает помощь детским домам и образовательным учреждениям.

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