Все под контролем

Эксплуатация автомобиля в летний период на первый взгляд кажется более простой чем в зимние морозы, однако, многие неопытные водители забывают, что в жару многие системы автомобиля начинают вести себя экстремально, а конструктивные материалы кузова и ведущих узлов изменяют свои физико-технические характеристики. Следовательно, расслабляться водителям летом не стоит, а безопасность и комфортность управления транспортным средством будет во многом зависеть от грамотной подготовки машины к переходу на жаркий сезон.

Уход за автомобилем в преддверии летней жары имеет свои особенности:

- особое внимание требуют системы и узлы, сильно нагревающиеся в процессе технологического цикла (топливная и тормозная система, трансмиссия и подвеска);

- требуется замена большинства технических жидкостей с зимних на летние;

- необходим сервис кондиционера или системы климат-контроля;

- следует провести обслуживание стеклоочистителей и подготовить их к летним дождям.

Обычно межсезонное техническое обслуживание выполняется на СТО, где мастера хорошо знают весь цикл сервисных работ. Впрочем, большинство систем и узлов автомобиля вы можете обслужить самостоятельно, если будете точно знать, что и где требует контроля и сервиса.

Двигатель и система охлаждения

На жаре выше +25С перегрев двигателя — обычное явление. Вы заводите автомобиль, которая уже нагрелась под солнечными лучами, а 5-10 минут движения разогреют двигатель до критической температуры, после чего автомобиль заглохнет и «запарует».

Учтем также, что зимой мотор работал с повышенной нагрузкой — холодные пуски, длительный прогрев, температурные перепады. Износ узлов силовой установки увеличен, могут барахлить термостат или вентилятор, засорены воздушные фильтры, замены требует масло.

Обязательно следует провести:

- визуальный осмотр двигателя;

- проверку герметичности топливопроводов;

- проверку исправности и герметичности системы охлаждения (радиатор, воздуховоды, термостат с вентилятором);

- замену охлаждающей жидкости.

Не забывайте, что замерзший зимой мотор оттаивает и отогревается, а перегретый летом двигатель может потребовать очень дорогого капитального ремонта. Поэтому, если лампочка температуры двигателя на панели начинает сигнализировать о критическом нагреве — остановитесь, долейте воды в бачок охладителя (емкость с жидкостью следует возить с собой).

Отдельное внимание бензонасосу (его необходимо периодически охлаждать в поездке) и радиатору: на нем не должно быть повреждений, пробоев, мусора, а в трубопроводах утечек.

Также требуется обслуживание аккумуляторной батарее, особенно, если она у вас не новая. Зимой АКБ также пришлось трудиться на повышенных нагрузках, и его емкость могла существенно снизиться. Необходимо замерить емкость и уровень заряда, осмотреть корпус батареи на целостность и возможные утечки электролита, почистить клеммы, проверить уровень/плотность электролита и долить его (если батарея — обслуживаемая).

Тормозная система

Изрядно изношенная на зимних дорогах тормозная система — также объект вашего пристального внимания в межсезонье: на перегретом асфальте она продолжит разрушаться. Диски и колодки под воздействием термических нагрузок начнут менять свои физические характеристики и деформироваться, а тормозная жидкость может закипеть. Это значит, что эффективность и скорость реакции системы на педаль тормоза замедлится, а заклинивание колес станет ненадежным.

Вам предстоит:

- провести тщательный осмотр узлов тормозной системы;

- заменить изношенные фрикционные элементы;

- отрегулировать прилегание колодок к колесным дискам;

- проверить суппорты и безотказную работу ручного тормоза;

- заменить тормозную жидкость (при необходимости).

Замена тормозной жидкости обычно требуется в среднем один раз в два года. При этом, если свежая жидкость выдерживает нагрев до +200С, то старая закипает уже при +120С. Поэтому, как минимум, следует проверить содержание в тормозной жидкости воды, а если приближается регламентная замена — залейте свежую жидкость.

Фото: Волга-Раст.

Рулевое управление

Рулевая колонка зимой также работала при повышенных механических и температурных нагрузках. Ее исправность и чувствительность руля имеют важное значение - на сухой дороге, разбитой после зимы, нагрузки рулевое управление увеличатся.

Поэтому вам следует проверить состояние пыльников, работу рулевой рейки, отрегулировать появившиеся люфты и заменить изношенные детали.

Кондиционер

Система вентиляции и кондиционирования салона чаще всего не используется зимой, и требует проверки и обслуживания перед началом летней жары. Необходимо проверить ее на наличие шумов, вибраций, засорения, неприятных запахов и на качество подсушивания (как быстро воздух высушивает запотевающие стекла в салоне).

Чтобы «оживить» кондиционер, необходимо:

- провести осмотр системы на механические повреждения и наличие коррозии;

- проверить герметичность системы охлаждения и возможные места утечки хладагента;

- проверить исправность конденсора, компрессора (натяжение ремня), датчиков;

- замерить объем фреона и уровень давления в системе;

- выполнить антибактериальную обработку испарителя;

- проверить, почистить или заменить салонный фильтр (рекомендуется замена каждые 10.000 км пробега);

- проверить и аккуратно прочистить теплообменник.

Стекла и стеклоочистители

Важно помнить, что стекла в автомобиле за зиму пережили множество температурных перепадов, из-за чего приобрели большую хрупкость. Если за это время поверхности травмировались. Возможно появление микротрещин и сколов, которые в летнюю жару начнут активно разрушать структуру стекла.

Если автомобиль долго простоит на солнце на неровной поверхности (например, уклон), то старые дефекты под влиянием перегрева и минимальной деформации кузова могут привести к тому, что стекло просто лопнет. Поэтому предсезонный осмотр и недорогой ремонт микротрещин — обязательная часть технического обслуживания.

Не забывайте летом правильно обдувать стекла в салоне автомобиля: прямой поток холодного воздуха от кондиционера также может вызвать растрескивание лобового стекла. Чтобы избежать его, сначала медленно охладите воздух в салоне, и только потом направляйте воздушный поток на стеклянные поверхности.

Щетки стеклоочистителей («дворники») обычно после зимы серьезно изношены, так как работали практически ежедневно и находились под постоянным воздействием высокой влажности и низких температур. Кроме того, может нарушиться трапеция стеклоочистителя, «закиснуть» шарниры. Если дворники в холостом состоянии работают медленно или застревают при движении, необходимо разобрать конструкции, и смазать механизм, и пересохшую резину щеток заменить.

Углы установки колес и летняя резина

Согласно регламентам ТО, углы установки колес, проверяют не реже раза в год или каждые 15.000 км пробега. Но после зимы и смены резины на летнюю, имеет смысл проверить углы установки колес.

Переход на летние шины желателен не раньше, чем ночная температура установится на уровне не ниже +5°С. После этого имеет смысл выждать еще неделю и «переобуться».

К этим обязательным мерам следует добавить также защиту (установка светоотражающего экрана или тонирование верхней части стекол) и постоянное проветривание салона, парковаться в тени, не оставлять надолго машину на открытом солнце.

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