Они приближали Победу: в Волгограде чтят ветеранов-строителей Родное предприятие не забывает своих старейших сотрудников

Компания «Приволжтрансстрой» является преемником Управления строительно-восстановительных работ, созданного осенью 1943 года в Сталинграде. В этом году ей исполнится 77 лет. На счету строителей сотни промышленных сооружений, административных и жилых зданий, тысячи километров железнодорожных путей в разных уголках страны. А еще линия знаменитого на весь мир метротрама, аэропорт и самый большой в Европе речной вокзал, Центральный универмаг и железнодорожный вокзал Волгограда. Эти здания и сооружения уже давно стали лицом города-героя. Могут строители гордиться и его современными «визитными карточками», среди которых храм Всех Святых на Мамаевом кургане, музей «Россия - моя история» в пойме реки Царицы и собор Александра Невского на главной площади. А еще - новые школы, детские сады и больницы. За всем этим стоят люди, их труд и беззаветная преданность делу. И сегодня в компании чтят поколение ветеранов, которые начинали все это в 1943 - 1945 годах, поднимая из руин Сталинград.

- К сожалению, с каждым годом ветеранов остается все меньше. Поэтому главное, чего хочется пожелать им в юбилейный год - это здоровья и внимания близких, стабильности и мирного неба над головой, - отмечает руководитель компании Александр Гаврюченков.

В этом году мы отмечаем 75 лет Победы. Из-за угрозы коронавируса масштабные торжества пришлось перенести. Не состоялась и традиционная майская встреча с ветеранами строительного треста. Поэтому, пожалуй, еще важнее - сказать «спасибо» тем, кто бился за эту победу, приближая ее, всем тем, кто восстанавливал Сталинград, кто строил все то, что сегодня и есть наш общий дом и наш любимый город.

ОНИ - ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Для сотрудников «Приволжтрансстроя» война - не пустой звук, а часть личной истории. Правда, доживших до наших дней строителей можно по пальцам пересчитать. В 2020 году поздравляли с юбилейным Днем Победы всего семь ветеранов:

Талалина Евгения Ефтихиевича,

Каратунову Анну Федоровну,

Слепченко Татьяну Ерофеевну,

Светлову Валентину Андреевну,

Власова Алексея Евдокимовича,

Решетникову Екатерину Ивановну,

Фандикова Александра Владимировича.

Фронтовики, узники фашистских лагерей, труженики тыла к празднику получили от компании подарки, денежные выплаты и, конечно, низкий поклон.

- Обычно мы приглашаем ветеранов на чаепитие в главный офис. Поздравляем, вручаем цветы и подарки, а потом все садимся за стол. Мы рассказываем об успехах предприятия, они делятся воспоминаниями, - рассказывает инспектор по кадрам Елена Серебрякова.

Встреча ветеранов в 2019 году. Фото: АО"Приволжтранстрой".

Среди ветеранов не только талантливые строители, но и поэты. Около тридцати лет отработал на предприятии Евгений Ефтихиевич Талалин. Прошел трудовой путь от бригадира искусственных сооружений до главного экономиста треста. Написал множество стихов, рассказов и повестей. Ветерану есть о чем вспомнить, и о чем поведать.

В 1942 году 16-летний Женя Талалин закончил 7 классов, жил в оккупации, был связным в партизанском подполье. А потом фашисты угнали его в Германию, как и многих других парней и девчат, его земляков. Два с половиной года он провел в концлагере в Нюрнберге.

- Занимался большей частью земляными, бетонными и другими тяжелыми работами. В основном на строительстве паровозного депо в городе Нюрнберге и на других железнодорожных объектах. После бомбежки американской авиации разбирал завалы уничтоженных зданий, - вспоминал ветеран.

Затем были возвращение на Родину, работа на строительстве Каховской ГЭС и на железной дороге, учеба в Ленинграде и служба в инженерных войсках. В 50-х судьба забросила Евгения Ефтихиевича на восстановление Сталинграда. С этим городом он и связал всю дальнейшую жизнь, а квартиру получил в том самом доме напротив вокзала, который сам и построил.

В его арсенале немало медалей, звание ветеран труда и победы в творческих конкурсах. На пенсию он вышел в 1986 году. С тех пор творчество стало его отдушиной. Евгений Талалин писал о городе, строителях и узниках фашистских лагерей, но главной темой произведений стала война. Ведь былого из памяти не вычеркнешь, да и не надо.

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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

В апреле аппарат управления АО «Приволжтрансстрой» работал на удаленке. Сейчас строители вернулись в привычный график работы.

- Строим три детских сада, школу и онкологический центр в Волгограде. Активно идут работы по возведению инфекционной больницы в Волжском. Храм Александра Невского строится по плану, в следующем году должны сдать. Обустраиваем Александровский сквер, к августу все должно быть готово, - рассказывает Александр Гаврюченков. - Мы строили, строим и будем строить. С нашим коллективом нам по силам все!

Так что строителям «Приволжтрансстроя» тоже есть, о чем рассказать своим ветеранам, да и молодому поколению. Ведь они сохраняют качество и заработанную за десятилетия репутацию, продолжают строить и делать все, чтобы родной город, область и страна преображались, становились лучше и красивее. Реклама.