Дорожный вопрос: как в Волгограде проверяют качество нового асфальта

Сейчас дороги в Волгограде ремонтируют чуть ли не круглый год. С одной стороны, это не может не радовать: о хороших городских трассах, которых было мало, автомобилисты мечтали давно. Но по-прежнему остается открытым вопрос качества. Учитывая, какие баснословные деньги выделяются на строительство и реконструкцию улиц, он вполне резонный. Не уплывет ли дорога после ливня? Честно ли подрядчики осваивают деньги? На сегодня система контроля выглядит просто: одни делают, другие следом же проверяют. А действенно или нет - оценят волгоградцы.

АСФАЛЬТ НА АНАЛИЗ

Зоркие волгоградцы точно видели на только что уложенных дорогах круглые отверстия. Это не недочеты рабочих, это дорожная лаборатория взяла кусочек асфальта для «анализа». Если говорить о процессе, то происходит примерно следующее: эксперты МУ «Комдорстрой» берут образец, а затем его исследуют. Если состав не вызывает сомнений, то дают положительное заключение: такая дорога прослужит гарантийный срок. А вот если есть нарушения, то заставят переделывать. Причем проверки проводятся поэтапно.

Возьмем для примера уже отремонтированную улицу Ткачева. Сначала специалисты регулярно оценивали технологию подготовки основания, затем материалов, а уже после – готового покрытия. Сотрудники «Комдорстроя» ежедневно делали вырубки на каждые семь тысяч квадратных метров дороги, чтобы наверняка быть уверенными в стопроцентном соблюдении технологий. Если были сомнения – делали повторно.

Эксперты делают вырубку, затем оценивают качество асфальта.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Часто мы проводим проверки совместно с независимыми экспертами и сотрудниками лабораторий подрядных организаций, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель муниципальной лаборатории МУ «Комдорстрой» Захар Долгачев. – Специалисты исследуют все используемые материалы – раствор, бордюрный камень, асфальтобетон, а также готовые уложенные покрытия. Процесс получения данных занимает около двух дней. В ходе исследований образцы очищаются, сушатся в сушильном шкафу до постоянной массы, затем остывают. Далее специалисты проводят ряд взвешиваний и других манипуляций, обозначенных ГОСТом.

Только после положительной оценки первого этапа дорожники могли приступить ко второму. И так далее. В этом году в Волгограде сделают около 40 улиц, уже часть их них готова.

- На сегодняшний день подготовлены заключения по 10 объектам, восстанавливаемым в 2020 году. Согласно результатам свыше 95 % кернов соответствуют требованиям ГОСТа, -- говорят в мэрии.

А то, что проверку не проходит, идет на переделку. Причем за счет самого подрядчика, который схалтурил.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ – МЕНЬШЕ РЕМОНТА

Такая система в Волгограде действует с 2015 года. Спустя пять лет можно оценить результаты контроля за качеством: дороги перестали сыпаться после первой же зимы, а весенними дождями асфальт не смывает на обочины. Раньше подрядчик мог нарушить технологию и не нес за это ответственность, сейчас любые нарушения пресекаются моментально, да еще и плати из своего кармана. Жесткие условия контрактов дают результат.

Дорожная лаборатория - независимая, он оценивает качество, привлекая новых экспертов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это позволило серьезно улучшить контроль за исполнителями, а также проводить восстановление городских дорог в строгом соответствии с нормативами. Ежегодно в лаборатории проводится более 600 экспертиз образцов нового покрытия, а также используемых в работе материалов – битумных смол, песка, щебня, - рассказали в пресс-службе администрации.

Кстати, с 2014 года в городе-герое реконструировали и построили более 250 километров дорог. Сейчас реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги».