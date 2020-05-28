В лидерах Волгоград и Урюпинск: карта распространения коронавируса на 28 мая

На 28 мая в Волгоградской области еще 111 новых заболевших коронавирусом. Две трети из них приходится на Волгоград, Волжский и Урюпинск, где заразились COVID-19 врачи и постояльцы психоневрологического интерната. В Волгограде за последние сутки подтвердили диагноз еще у 28 человек. Общее число заразившихся коронавирусом неуклонно приближается к тысяче - 953. В Волжском – плюс 7 случаев, итого 163 заболевших. Но резко вырвавшийся вперед Урюпинск переплюнул крупные города – сразу плюс 32 инфицированных, в сумме уже 102. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 28 мая – три города и 14 районов. Зато цифры в большинстве из них впечатляют. В целом сейчас количество зараженных коронавирусом в Волгограде и области распределяется пропорционально населению. А вот в разных районах ситуация с COVID-19 разнится сильно.

Резко растет и число заболевших в Николаевском районе – плюс 16 ковидных пациентов, в основном, в двух небольших хуторах, всего 231 заболевший.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 28 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по пять новых заболевших коронавирусом на 28 мая в Иловлинском и Камышинском районах Волгоградской области. Палласовский прибавил к спискам ковидных больных четыре человека, Городищенский район – три случая. И по два заразившихся COVID-19 на этот раз в Среднеахтубинском, Калачевском и Котельниковском районах региона.

Еще пять районов показали прибавку по зараженным коронавирусом в одного человека, среди них 28 мая Быковский и Клетский, Светлоярский, Серафимовичский и Суровикинский.

По смертности от коронавируса Волгоградская область сейчас на последнем месте в ЮФО. Показатель летальности 0,62 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Краснодарском крае и Ростовской области цифры гораздо выше (0,81 – 0,82), в соседней Калмыкии больше в два раза – 1,23.

Данные ИЦК по уровню смертности от коронавируса.

Зато к 28 мая вырос показатель заболеваемости COVID-19 волгоградцев. Регион опустился на пятое место в Южном федеральном округе – 102,1 заболевший на сто тысяч населения. Всего в области сейчас 2581 заразившийся коронавирусом. Много тяжелых больных.

Данные ИЦК по заболеваемости.

Учитывая эти показатели, карантинные ограничения режима самоизоляции в Волгоградской области вряд ли снимут 1 июня.