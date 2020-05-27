Волгоград и Волжский бьют рекорды: карта распространения коронавируса на 27 мая

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области за последние сутки выросло еще на 3,6% или 86 человек. Львиная доля новых зараженных приходится на Волгоград – сразу плюс 49 пациентов с ковидом. Рекорд поставил и Волжский – плюс 12 случаев на 27 мая. А география распространения коронавируса включает еще 11 районов Волгоградской области. В Николаевском и Чернышковском районах прирост по 4 случая, в Палласовском и Михайловском – по три новых ковидных пациента. Лишь один случай завозной – из Дагестана. В этот раз 50 волгоградцев из 86 новых заразившихся коронавирусом подцепили COVID-19 от родных, знакомых и коллег. Беспокоит медиков тот факт, что почти треть заболевших – 24 человека – старше 65 лет и находятся в группе особого риска. Заразились и 11 детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по два новых случая коронавируса также зафиксировали на 27 мая 2020 в четырех районах Волгоградской области: Быковском, Городищенском и южных - Котельниковском и Светлоярском. По одному заразившемуся COVID-19 в Жирновском, Иловлинском и Старополтавском.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 27 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первое место по числу зараженных по-прежнему за Волгоградом - заболевших уже 925 человек, что вполне предсказуемо, учитывая миллион жителей. Прочие лидеры также не изменились: Николаевский район - 215 инфицированных, Волжский - 156 заразившихся, Камышин - 124 ковидных.