Зарплаты по 250 тысяч, квартиры и «Лексусы»: волгоградские прокуроры отчитались о доходах

Не секрет, что руководители силовых структур, в том числе и прокуратуры, - люди не бедные. Насколько они «не бедные» можно сказать по декларациям о доходах, которые они ежегодно выставляют на всеобщее обозрение. «КП-Волгоград» тоже заглянула в «отчеты» регионального ведомства. Что сказать: зарабатывают они по 200-300 тысяч рублей в месяц, у всех почти есть хорошие иномарки и дома с квартирами. Хотите подробнее?

Прокурор Волгоградской области Максим Ершов заработал в 2019 году 3,6 миллиона рублей (307 тысяч в месяц). У него имеется небольшая квартира (67,5 квадратов) в совместной собственности с супругой, и квартира побольше (126 квадратов), которую ему предоставляют в пользование. Что интересно, по декларации у него нет личного авто. И даже у жены его нет. Видимо, хватает служебного транспорта. У супруги тоже нет несметных богатств – лишь квартирка на 35 квадратных метров.

Светлана Чиженькова – первый заместитель прокурора области – получает чуть меньше – 236 тысяч в месяц (за год ее доход составил 2,8 миллиона рублей). Зато у нее есть собственные квартира и дом с земельным участком. Плюс квартира в пользовании. И ездит она на «Лексусе NХ».

У заместителя прокурора Александра Русяева из собственности только третья часть квартиры и гараж. Машины нет, есть зарплата в 235 тысяч и квартира в пользовании. Зато у его супруги имеется своя квартира, полдома и третья часть еще одной квартиры. И ездит она на «Лексусе».

А вот Николай Ерешкин – еще один заместитель областного прокурора – побогаче своего коллеги будет. У него есть две своих квартиры (одна на 148, вторая на 121 квадратных метров), а еще гараж и автомобиль «Хундай Акцент». В месяц он получает примерно 232 тысячи рублей (годовой задекларированный доход – 2,7 миллиона). У супруги еще две квартиры в долевой собственности.

Евгений Орловский, наверно, самый скромный из заместитель Ершова. У него нет ни дома, ни машины, ни гаража. Только квартира на 148 квадратных метра и зарплата в 210 тысяч рублей в месяц. Есть еще квартира в пользовании, где живут супруга и два его несовершеннолетних ребенка. Правда, у жены есть своя машина «Вольво».

У прокурора города Волгограда Дмитрия Симановича ежемесячная зарплата составляет чуть более 170 тысяч рублей. Есть квартира, которой он владеет напополам с супругой и дом в долевой собственности на 122 «квадрата». Ездит на «Хундай Грета». А еще он многодетный отец – у него три еще несовершеннолетних ребенка.

У районных прокуроров Волгоградской области зарплаты в среднем по 150 тысяч рублей. Выделяется на этом фоне только Инал Бисинов – прокурор Светлоярского района, который за прошлый год заработал 4,3 миллиона рублей. При этом у него вообще нет никакой собственности – ни жилья, ни машины, ни даже мопеда. Нет личного транспорта и у прокурора Иловлинского района, зато у него есть гектар земли и четверо детей.

А вот у прокурора Волжского – Петра Забродина – неплохой автопарк – «Шевроле Нива», «Киа Спектра», мотоцикл «Урал» и автоприцеп.

Не нашлось на сайте ведомства только декларации заместителя прокурора Волгограда Дмитрия Ведищева, которого на днях поймали на взятке. Сумму, которую он пытался получить от одного из бизнесменов, не называют. Но, говорят, что речь идет о сумме с шестью нулями. Вчера, 26 мая, Центральный райсуд арестовал его на два месяца. Ему вменяют «покушение на получение взятки в значительном размере».