Новый Geely Coolray: возможности, преимущества и цена в России

После некоторой модернизации и адаптации под сложные климатические и дорожные условия России, разработчики Geely начали крупноузловую сборку паркетников на белорусском предприятии «Белджи», и в марте они поступили для продажи в автосалоны России.

Архитектура BMA

BMA (B-segment Modular Architecture) – это универсальная модульная платформа, разработанная в сотрудничестве с конструкторами Volvo которая предполагает:

- платформу с типовой длиной 4330 и колесной базой 2600 мм;

- унификацию основных узлов автомобиля (до 70%) и их компактное размещение;

- автоматизацию и высокое качество процессов сварки;

- установку разных типов двигателей;

- передний привод и полузависимую заднюю подвеску авто;

- комплектацию большим количеством современных систем безопасности.

Платформа BMA до минимума сокращает время проектирование новых моделей машин, станет базовой архитектурой для всего последующего модельного ряда Geely, а первым эту архитектуру как раз и будет тестировать новый кроссовер COOLRAY.

Мощность и динамика

Паркетник GEELY COOLRAY — автомобиль для передвижений по городу и выездов на природу, однако он создан для молодого поколения и стремится к явно спортивному стилю и высокой динамике.

Под капотом кроссовера установлен 3-цилиндровый ДВС на 1.5 литра с турбиной и прямым впрыском, с мощностью до 150 л.с, способный в паре с 7-ступенчатым роботом 7DCT разогнать машину до 100 км/час всего за 7.9 секунды при заявленном потреблении 6.4 литра топлива. Этот движок сегодня устанавливается на некоторые модели автомобилей Volvo, BMW и Toyota и прошел успешные испытания в Китае и России (350.000 км пробега). Кстати, объем силовой установки ограничен 1.5 литрами с учетом ставки налога в России.

Высокоэффективная коробка-автомат с двойным сцеплением мокрого типа (масляная ванна) является аналогом уже привычного DSG и обеспечивает практически мгновенное переключение передач (0.2 сек), поддерживает низкие обороты движка в любом скоростном режиме (эконом, стандарт, спорт), снижая угрозу перегрева и ускоренного износа деталей. Благодаря 7DCT, автомобиль может мгновенно ускоряться, легко сбрасывает скорость и плавно тормозит.

Следует также отметить, что высота дорожного просвета — 197 мм, что, при наличии высоки динамических характеристик, дает высокую проходимость по неровным дорогам, колее и сугробом глубиной до 19 см.

Фото: Волга-Раст.

Форма кузова («крыло») проектировалась с учетом спортивных нагрузок и рассчитана на высокую аэродинамику: кузов расширенный спереди, слегка сужается к заднему бамперу, оснащен сплиттером на переднем бампере и спойлером на заднем.

Надежность и долговечность

Бытующие мнение о недолговечности кузовов китайских авто — это не про GEELY COOLRAY. Кузов кроссовера собран из высокопрочной стали, выдерживающей нагрузки до 1500 МПа, и лишь до 20% кузовных элементов — это высокопрочная горячая штамповка. Такой корпус прекрасно справляется с фронтальными, боковыми и тыловыми ударами при ДТП.

От коррозии кузов авто, шасси, элементы двигателя и трансмиссии, дверные поверхности и выхлопную систему защищают многоступенчатые технологии Volvo: внешняя оцинковка деталей, автоматизированная холодная сварка швов с точным температурным контролем, нанесение катофорезных покрытий, грунтовок и ПВХ-герметиков, длительное тестирование в соляных ваннах.

Кроме того, автомобиль прошел полный цикл дорожных и полевых испытаний в России в разные сезоны года, и антикоррозионная защита показала свою эффективность.

«Умные» опции

Кроссовер GEELY COOLRAY оснащен современными технологиями интеллектуальной и технической поддержки водителя, которые управляются с сенсорного цифрового дисплея (10.25”). Уже в базовой комплектации доступны:

Фото: Волга-Раст.

- Круиз-контроль (ICC) - корректирует оптимальную скорость движения, дистанцию, траекторию прямого движения и безопасного поворота, удержание полосы.

- Система кругового обзора на основе 4-х видеокамер - передает на дисплей панораму окружающей обстановки (18 м2) и подсказывает водителю траекторию движения задним ходом, при повороте, перестроении или смене полосы.

- Контроль слепых зон BSD – мониторит ситуацию в невидимых для водителя зонах (за авто) и предупреждает о появлении опасных препятствий.

- Помощник парковки (АТА) — с помощью 12 сенсоров ищет парковочное место, помогает припарковаться задом, параллельно или перпендикулярно другим авто на стоянке, может припарковать машину без участия водителя.

- Контроль тяги (TCS) – следит за сцеплением колес с дорожным покрытием и предотвращает пробуксовку.

- Давление в шинах (TPMS) — следит за оптимальным уровнем давления и сигнализирует при падении давления ниже 80%.

- Дистанционный автозапуск — дает команду системе зажигания на запуск двигателя и климат-контроля с расстояния в 10 метров.

Кроме того вы можете голосом управлять стеклоподъемниками, мультимедиа в салоне и работой потолочного люка. Доступны функции бесключевого доступа, запуска с кнопки, функция MirrorLynk (дубляж на мониторе телефонного дисплея с возможностью сенсорного управления).

Безопасность

Система безопасности оценена в 5 звезд по рейтингу C-NCAP и предлагает 6 защитных подушек и шторки, противоударные кресла на салазках с амортизирующими подголовниками и прочными ремнями.

Из электронных устройств безопасности уже в базовой комплектации имеются системы:

- противоугона с видерегистратором;

- антиблокировка тормозов ABS;

- курсовой устойчивости (ESC) и удержания машины при подъеме/спуске (HHC/HDC);

- включения боковой камеры при повороте на скорости до 30 км/час;

- автономного экстренного торможения (AEB), гидравлического тормозного усилия (HBA) и распределения тормозного усилия (EBD);

- фиксированной остановки при парковке (AUTOHOLD).

Оптика в автомобиле — полностью светодиодная и укомплектована системами интеллектуальной регулировки яркости фар в зависимости от естественной освещенности и автоматического переключения ближнего/дальнего света.

Комфортность салона

Салон достаточно просторный с большим расстоянием между передними и задними креслами — в нем без проблем поместятся пять человек. Кресла ортопедические, регулируемые, с боковой поддержкой и подогревом. При необходимости задний ряд сидений можно отодвинуть вперед, чтобы увеличить пространство багажника.

Обивка — из качественной искусственной кожи двух цветов с эффектом шумопоглощения (общий уровень шума внутри не более 36дБ) и алюминиевыми декоративными элементами. Салон светлый за счет стеклянной крыши авто и искусственной подсветки (3 режима).

Фото: Волга-Раст.

Водительское место — максимально комфортное и рассчитано на длительное пребывание за рулем:

- 7-дюймовый экран цифровой приборной панели и дисплей бортового компьютера перед глазами;

- удобный и компактный рычаг переключения передач;

- ортопедическое кресло имеет 6 электрорегулируемых положений,

- рулевая колонка регулируется под анатомические особенности человека;

- мультифункциональный руль имеет подогрев снабжен множеством кнопок управления для мультимедиа и круиз контроля;

- электростеклоподъемники работают автоматически (есть опция антизащемления).

В салоне авто базовой комплектации также устанавливается мощная мультимедиа-система с 10,25"-дюймовым дисплеем и 6-ю динамиками.

Пакет «зимних» опций предполагает подогрев всех сидений в салоне и рулевого колеса, система стеклоомывателя и щеток, что важно в зимний сезон и при совершении дальних поездок в сильные морозы.

Старт продаж GEELY COOLRAY в России

Компакт-кроссоверы GEELY COOLRAY доступны в автосалоне «Волга-Раст» с конца марта 2020 года и предлагаются автолюбителям в четырех комплектациях:

- Комфорт – базовая комплектация по цене от 1 089 999 рублей;

- Лакшери– стандартная комплектация по цене от 1 289 999 рублей;

- Флагшип – премиум-комплектация по цене от 1 449 999 рублей;

- лагшип Спорт — спортивная комплектация по цене от 1 499 999 рублей.

Для выбора оптимальной для вас комплектации автомобиля в Волгограде, запишитесь на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по тел: +7 (8442) 55 22 77.

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