Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%

Согласно результатам исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов России - с 12 мая по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете выросло на более чем на 20%.

При этом с 12 мая по 21 мая число чеков в целом по России было на 20% ниже среднего значения февраля-марта.

Интересно, что и количество оплат картами, и число оплат наличными выросли с 12 мая по 21 мая по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая на 19%.

Средний чек за данный период в целом почти не изменился, он составляет 876 рублей, а средний чек при оплате в интернете снизился на 20% до 940 рублей.

Таким образом, жители России стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки.

Доля операций по безналичной оплате после ослабления режима самоизоляции не изменилась по сравнению со значениями апреля, она составляет около 62% (до введения самоизоляции в феврале-марте – 56%).

Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России.