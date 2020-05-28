2020-05-28T11:21:57+03:00
Общество

Волгоградские нефтяники высадили памятные аллеи

В трех районах области прошли «зеленые» акции
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Фото: ООО "РИТЭК".Фото: ООО "РИТЭК".
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Экологическая и промышленная безопасность - приоритетные направления политики Компании ЛУКОЙЛ. Стратегический курс поддерживает дочерняя компания РИТЭК.

Ежегодно нефтяники проводят «зеленые» акции во всех регионах присутствия, облагораживает парки, скверы, общественные пространства. Так, появившаяся год назад на новой набережной у стадиона «Волгоград Арена» аллея стала настоящим украшением, одной из визитных карточек города-героя - голубые ели, можжевельник, пузыреплодник и спирея хороши в любое время года.

Этой весной сотрудники ТПП "Волгограднефтегаз" высадили саженцы березы, туи, сосны и каштана на территории двух десятков производственных объектов во Фроловском, Жирновском и Котовском районах. Пройдет всего несколько лет, молодые деревья окрепнут и превратятся в настоящий экологический щит.

Фото: ООО "РИТЭК".

Фото: ООО "РИТЭК".

Такие же зеленые уголки украсили производственные объекты Татарстана, Сибири, Самарской области.

Всего в весенне-летний период 2020 года сотрудники предприятия своими силами высадят около 34 000 деревьев по всей стране.

Акции проводятся в память об основателе инновационной компании, долгие годы возглавлявшем Советы директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», Валерии Исааковиче Грайфере.

Фото: ООО "РИТЭК".

Фото: ООО "РИТЭК".

Главное отличие этого года – эпидемиологическая обстановка. Так что, высаживая деревья, занятые в непрерывном производстве нефтяники соблюдали социальную дистанцию, работали в масках и перчатках. Участвовать в акциях озеленения сотрудники предприятия всегда рады, ведь это вклад в наше общее будущее.

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