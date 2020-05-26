Волгоградские газовики обеспечивают стабильную работу газораспределительной системы региона

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» относятся к предприятиям непрерывной деятельности и обеспечивают безаварийное и бесперебойное газоснабжение, а также техническое обслуживание объектов газораспределения даже в условиях распространения коронавирусной инфекции.

От слаженной, непрекращающейся работы специалистов и стабильного функционирования объектов газовой инфраструктуры зависит быт миллионов жителей нашего региона. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, должны трудиться, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо. В связи с этим газовые компании выполняют все свои обязательства в рамках существующих договоров в полном объеме.

Для профилактики вирусных заболеваний работа предприятий организована с соблюдением всех необходимых правил, а также с использованием индивидуальных средств защиты.

Техническое обслуживание газового оборудования продолжает выполняться в соответствии с заключенным договором не реже 1 раза в год с предварительным уведомлением о дате проведения работ. Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» при посещении абонента одеты в фирменную спецодежду с логотипом предприятия, у каждого есть удостоверение установленного образца, которое они обязаны предъявить по первому требованию абонента.

В случае появления сомнений необходимо позвонить по телефону газовой службы – 04 (с городского) или 104 (с мобильного) и назвать ФИО и должность, явившегося человека, для подтверждения его личности.

Сайт: http://34gaz.ru/

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