2020-05-25T16:43:24+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге

ВТБ Лизинг поставит СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд рублей
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Компания стала победителем соответствующего аукциона на право заключить государственный контракт. Срок лизинга – 4 года. Передача автобусов состоится в ноябре 2020 года.

Компания выиграла конкурс с самым крупным с начала 2020 года лотом на лизинговые поставки автобусов, организованный городским перевозчиком. Обновление парка проходит в рамках программы расширения применения газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. В соответствии с условиями закупки ВТБ Лизинг передаст 60 низкопольных автобусов большого класса с газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Автобусы в адрес ВТБ Лизинг поставит ООО «ГК «СТТ». Ключевым преимуществом такого транспорта является его экологичность. Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.

«Мы рады принять участие в социально значимом проекте северной столицы и внести свой вклад в обеспечение мегаполиса городским транспортом высокого класса экологичности. ВТБ Лизинг всегда старается предложить лучшие условия и возможности для реализации таких важных проектов. Развитие общественного транспорта сегодня является задачей, поставленной на государственном уровне. И мы в соответствии со стратегией ВТБ предоставляем максимально широкую продуктовую линейку для ее решения», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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