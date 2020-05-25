ВТБ в Волгограде выдал первые кредиты наличными по технологии «Безбумажный офис»

Общая сумма выдач превысила 6млн рублей. Средний срок займа составил 4 года, средняя ставка - 10,5% годовых.

Услуга по выдаче кредитов наличными по телефону стала доступна благодаря расширению сервисов дистанционных продаж. Воспользоваться ею могут действующие клиенты банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции.

Процесс удаленной выдачи кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ-Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подтверждает их в ВТБ-Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время.

Владимир Русаев управляющий банка в Волгоградской области подчеркнул: «Мы продолжаем расширять список мер поддержки, повышающих удобство и скорость обслуживания клиентов, находящихся на самоизоляции из-за распространения COVID-19. Заемщикам в Волгограде и отдаленных районах области, которые не могут приехать в офисы банка, доступно оформление кредита наличными по телефону. До этого волгоградцы уже могли составить заявку и подать документы в ВТБ-Онлайн. Предоставление услуги в телефонном режиме – это дополнительная и временная мера, которая будет доступна жителям региона до 30 июня. Использование безбумажной технологии обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента, поскольку подписание цифрового документа производится в ВТБ-Онлайн».

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. При этом следует помнить, что банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений – данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.