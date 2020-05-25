«Котельниково – Земля Героев» готовится стать важным культурным и туристическим центром Волгоградской области

В числе важных мероприятий, реализуемых сегодня котельниковцами, - создание Парка Героев, который задуман как площадка, отражающая преемственность и связь поколений героических предков и нынешний поколений жителей города.

Чтобы получить средства на реализацию своего нового проекта, котельниковцы приняли участие в конкурсе на получение Президентского гранта, проводят большую работу по получению средств в рамках программы благоустройства Волгоградской области.

В создании парка большое содействие оказывают ученые и студенты Волгоградского государственного технического университета.

Концепцию общественно-важного объекта обсудили исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров, ректор опорного университета Александр Навроцкий, директор Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Олег Душко, преподаватели и студенты вуза, а также представители профильных комитетов администрации Волгоградской области.

Фото: ЕвроХим.

«Наш маленький город – уникален. И котельниковцы очень гордятся историей своего края – родины Емельяна Пугачева, Степана Разина, места разгрома армии Манштейна, ставшего началом победы в Сталинградской битве, - отметил Евгений Сахаров. - Чтобы показать неразрывную связь поколений знаменитых предков и нынешних котельниковцев, которые продолжают героические традиции своих дедов и прадедов свершениями в мирном труде, мы и хотим построить Парк Героев. И студенты Института оказывают неоценимую помощь – ребята работают над концепцией парка, которая наиболее полно отразит преемственность и взаимосвязь героических котельниковских событий.

Уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему важный и востребованный объект, который долгие годы будет служить на благо нашего региона».