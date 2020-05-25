2020-05-25T16:29:09+03:00
Общество

Второй пакет поддержки бизнеса: помогут волгоградским стоматологам, музеям и НКО

Волгоградской области выделили из государственного бюджета 676 миллионов рублей, чтобы выжить в условиях коронавируса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На этот раз финансовую помощь получат предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами в том числе.На этот раз финансовую помощь получат предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами в том числе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Завтра – 26 мая – в России отмечают День предпринимательства. Правда, настроение у волгоградских бизнесменов не праздничное. Коронавирус не просто серьезно подкосил их, а буквально положил на лопатки. В Волгограде стали массово закрываться рестораны и кафе, стоматологии и центры красоты. Выживут, как говорят, только сильнейшие, ну и те, кто ближе к бюджету.

Власти в России как старалются помогают бизнес-сообществу. На днях в Правительстве РФ решили выделить еще 100 миллиардов рублей из федеральной казны на дотации регионам. Волгоградской области из этого транша перепало 676 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут в буквальном смысле на «поддержание штанов». Официально формулировка так и звучит – «дотация, компенсирующая снижение доходов регионального бюджета в связи с пандемией».

На самом деле, Волгоградская область получила «копейки» по сравнению даже с соседями по ЮФО. Так, к примеру, Ростовсокй области из федерального бюджета на поддержание экономики в этот период выделили 1.7 миллиарда рублей, Краснодарскому краю – 6,8 миллиарда рублей, даже Астраханская область получила 2,3 миллиарда рублей.

Меньше дали только Адыгее, Калмыкии, ну и Севастополю.

По сравнению с соседними регионами ЮФО Волгоградская область получит из госбюджета немного.

По сравнению с соседними регионами ЮФО Волгоградская область получит из госбюджета немного.

ВТОРОЙ «ПАКЕТ» НА 10 ТЫСЯЧ БИЗНЕСМЕНОВ

На первом этапе помогать бросились градообразующим предприятиям, от которых зависит экономика всего региона, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Общим объемом финансирования всех мер поддержки составил свыше 14 миллиардов рублей. Но попали в список «нуждающихся» далеко не все. Поэтому для них разработали второй «пакет» мер.

Как уточняют в администрации региона, эти меры коснутся субъектов сферы розничной торговли непродовольственными товарами, деятельности автовокзалов и станций, музеев, кинотеатров, стоматологов, производства изделий народных художественных промыслов и прочих.

- Поддержкой дополнительно смогут воспользоваться порядка 10 тысяч хозяйствующих субъектов. Общий объем финансирования - свыше 700 миллионов рублей, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона поставил задачу – к 1 июня доработать и внедрить предлагаемые преференции.

- Региональные меры поддержки, озвученные 31 марта, показали свою высокую востребованность. На уровне региона весь пакет был принят буквально в течение семи дней. Сегодня бизнес просит расширения списка пострадавших сфер: учитывая что сегодня было озвучено, эта просьба также будет выполнена, — отметила Ольга Устинова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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