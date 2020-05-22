2020-05-22T12:54:49+03:00
Общество

Где пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Волгограде?

За последние три месяца жизни в условиях пандемии у общества сформировались новые потребности
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Изначально важно было понять распространенность инфекции, ее тенденции роста, чтобы вовремя принять необходимые меры по снижению количества зараженных.

Сейчас для понимания эпидемиологической ситуации и планирования дальнейших действий нужно знать не только количество инфицированных пациентов, но также тех, кто уже столкнулся с вирусом и успешно справился с инфекцией. Для этого сейчас запускается массовое тестирование на антитела к коронавирусу – серологическое исследование, которое показывает иммунный ответ организма на инфекцию, вызванную вирусом (но не обнаруживает сам вирус).

«Инвитро» - одна из первых частных лабораторий, которая запустила это исследование: с 18 мая тест для качественного определения антител класса G (IgG) доступен в медицинских офисах «Инвитро» по всей России. Исследование позволит установить, встречался ли человек с вирусом, в том числе у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции. В комплексе с результатами других видов обследований это тестирование поможет определить стадию инфекционного процесса. Именно поэтому важно, чтобы результаты лабораторных исследований интерпретировал врач.

Пройти тестирование на антитела в «Инвитро» могут все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Тестирование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции. Также все желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 могут воспользоваться услугой выезда на дом.

Подробная информация о тестировании на антитела в «Инвитро» доступна на официальном сайте компании: https://www.invitro.ru/l/testy-na-koronavirus-covid-19/?from=main_slider и по телефону 8(8442) 52-90-01.

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