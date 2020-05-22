Polo не подведет!

За 10 лет на рынке Volkswagen Polo завоевал сердца сотни тысяч автомобилистов.

А в такое непростое время автомобиль стал одним из самых доступных и экономичных вложений на рынке.

Небольшое потребление топлива, прочный кузов, немецкое качество, делают его универсальным авто в кризисное время.

Volkswagen Polo — одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств.

Все 10 лет с начала производства в России Volkswagen Polo остаётся бестселлером марки, завоевав сердца сотни тысяч автомобилистов. Завод в Калуге выпустил 400 тысяч автомобилей различной комплектации, адаптированных под запросы водителей и российские дороги. Бренд постоянно совершенствуется и расширяет целевую аудиторию покупателей, пополняя ассортимент новинками.

Причины неизменной популярности

Изначально этот авто был создан для российских автомобилистов с учетом специфики дорожного покрытия, климатических условий страны и требований безопасности. Перед запуском производства прототипы тестировались в разных регионах, что позволило усовершенствовать модель, обеспечив её:

- усиленной подвеской;

- неприхотливым бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра с 4 цилиндрами;

- двумя вариациями трансмиссии — 5-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом;

- клиренсом 163 мм;

- кузовом с оцинкованными элементами для антикоррозийной защиты;

- расширенной колесной базой — 2553 мм;

- ISOFIX2;

- высокоемкостным аккумулятором и мощным стартером (с 2016 года), позволяющими без проблем заводиться и ездить в самые сильные - морозы;

- задними дисковыми тормозами;

- высокотехнологичной мультимедийной системой с 4 динамиками.

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Отзывы владельцев

Чтобы быть на 100% уверенным в правильности сделанного выбора, можно прочитать отзывы владельцев. Те, кому уже довелось сесть за руль, могут рассказать как нельзя лучше об особенностях: управляемости, работе двигателя, качестве отделки салона, вместительности, приспособленности к езде в мороз и гололед Volkswagen Polo.

— Перепробовал массу вариантов, прежде чем остановиться на седане от немецкого бренда, — говорит Андрей, 23 года. — Покорили лаконичность интерьера, эргономика, неприхотливость мотора и динамичность езды. И все это по разумной для российского рынка цене.

— Купила в Волгограде Volkswagen Polo осознанно — долго изучала характеристики, сравнивала и была на тест-драйве в салоне, — рассказывает Марина, 40 лет. — Из того, что понравилось больше всего: небольшой расход (5,8 литра по трассе), возможность безопасной перевозки ребенка за счет наличия креплений для детского кресла, АКПП (можно было купить с механикой, но с автоматом проще) и разнообразие оттенков кузова (выбрала для себя Wild Cherry).

— Компактный, стильный и маневренный автомобиль, который стоит своих денег, — уверен Юрий, 52 года. — Подойдет водителям со стажем и новичкам. Меня устраивает полностью, а тем, кто только собирается покупать, рекомендую присмотреться к пакетам «Комфорт» и «Дизайн» — по моему мнению, в них лучше всего сочетаются функциональность и цена.

— Езжу на Volkswagen Polo с 2012 года, причём впервые купил авто с АКПП и опцией типтроник. Для города, как по мне, идеальный вариант — от водителя требуется минимум усилий, почти все делает автоматика, остается только следить за происходящим на дороге, — говорит Валентин, 58 лет. — С управляемостью тоже никаких проблем, а расход при скорости около 100 км/ч у меня был до 6 литров. Отдельно отмечу прекрасную курсовую устойчивость, даже если отпускать руль, то никаких «виляний» не происходит. Благодаря солидному клиренсу днище за 6 лет не повредил ни разу, да и вообще, единственное, что пришлось сделать — поменять фару после неудачной парковки. Хотя езжу преимущественно один или с женой, могу сказать, что места в салоне достаточно и спереди, и сзади, а багажника на 460 литров хватает на перевозку продуктов, снаряжения (увлекаюсь рыбалкой) и вещей.

— Второй раз выбираю авто немецкого автоконцерна и остаюсь довольным. Надежность, простота управления и комфортность — вот, что делает Polo автомобилем моей мечты. В равной степени удобен для городских поездок и путешествий по трассе, отлично преодолевает ямы и выбоины асфальта. Во время езды слышно мотор, но не слишком громко, зато звучание мультимедийной системы, благодаря мощности и удачному расположение динамиков, отличное, — говорит Станислав, 44 года.

До конца мая приобрести Volkswagen Polo можно по специальным акциям. Ознакомиться с подборкой автомобилей Volkswagen Polo по отличной цене можно на сайте официального дилера Volkswagen «Волга-Раст». Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону: 8 (8442) 78–11–11.

1Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 5,9%, при сроке от 37 до 60 мес. – 6,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит при сроке от 12 до 36 мес. – 9,9%, при сроке от 37 до 60 мес – 10,9%.

ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2019-2020 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявление

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.05.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

2Исофикс.

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