2020-05-28T19:08:01+03:00
Спорт

Елена Исинбаева выложила фото в сексуальном топике

Олимпийская чемпионка радуется приближающему теплу
Екатерина МАЛИНИНА
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Елена держит себя в форме даже на самоизоляции. Фото: страничка Елены Исинбаевой в соцсетяхЕлена держит себя в форме даже на самоизоляции. Фото: страничка Елены Исинбаевой в соцсетях
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Елена Исимбаева, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, несмотря на самоизоляцию и коронавирус, не перестает радовать своих поклонников фотографиями. В своем инстаграме она выкладывает снимки с тренировок, из машины, возле печки, в новом наряде. В этот раз взорам подписчиков предстала загорающая соблазнительная красотка в сексуальном топике в шезлонге. Прославленная спортсменка подписала пост очень просто. «Кажется, лето приближается». Похоже, у Елены оно будет ярким. Фото излучает позитив.

Поклонники тут же отреагировали на снимок. Комментарии восторженные. Причем не только от мужчин, но и от прекрасных дам. Кто-то даже заметил, что чемпионка умудрилась похудеть, когда все на самоизоляции набирают лишние килограммы. Но судя по предыдущим постам, чтобы добиться такого результата, волгоградка активно тренируется.

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Елена Исинбаева выложила фото в сексуальном топике
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ИСТОЧНИК KP.RU

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