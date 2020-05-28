Елена Исинбаева выложила фото в сексуальном топике

Елена Исимбаева, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, несмотря на самоизоляцию и коронавирус, не перестает радовать своих поклонников фотографиями. В своем инстаграме она выкладывает снимки с тренировок, из машины, возле печки, в новом наряде. В этот раз взорам подписчиков предстала загорающая соблазнительная красотка в сексуальном топике в шезлонге. Прославленная спортсменка подписала пост очень просто. «Кажется, лето приближается». Похоже, у Елены оно будет ярким. Фото излучает позитив.

Поклонники тут же отреагировали на снимок. Комментарии восторженные. Причем не только от мужчин, но и от прекрасных дам. Кто-то даже заметил, что чемпионка умудрилась похудеть, когда все на самоизоляции набирают лишние килограммы. Но судя по предыдущим постам, чтобы добиться такого результата, волгоградка активно тренируется.